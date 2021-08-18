عادل إمام محتجز في الساحل الشمالي.. تعرف على اجراءات عائلته المشددة لحمايته من كورونا

مع توالي الأحداث المأساوية لوفاة أشهر نجوم الوطن العربي آخرهم دلال عبدالعزيز وزوجها سمير غانم، بات الخوف والقلق لانتقال فيروس كورونا للنجم المصري عادل إمام مسيطرًا على عائلته.

وانتشرت أخبار تفيد خضوع عادل إمام لإجراءات احترازية مشددة من أجل حمايته وتجنب انتقال فيروس كورونا له من يبنها أن على جميع العاملين والمترددين إلى المنزل تعقيم أنفسهم كاملًا، كما أن شركة للمستلزمات الطبية تعمل على تعقيم المنزل بشكل شبه أسبوعي، ومنعت الزيارات له بشكل نهائي.

ويتواجد عادل الإمام في منزله الواقع في الساحل الشمالي لقضاء وقته الخاص بعيدًا عن الجميع، ويمتنع عن الخروج من المنزل خوفًا من الإصابة وخاصة أنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس نتيجة تدخينه السجائر لسنوات طويلة.

وفي وقت سابق، انتشرت شائعات تفيد اعتزال الزعيم الفن بعدما نشر ابنه الفنان محمد إمام صورة للافتة في إحدى الشوارع مطبوع عليها صورة والده، أرفقها بتعليق: " في ممثلين.. بس في الزعيم".

وحظيت الصورة التي نشرها محمد إمام بتعليقات عديدة من الجمهور وأسئلة كبيرة دارت في اغلبها حول حقيقة تدهور الوضع الصحي للفنان عادل إمام واعتزاله الفن لعدم تمكنه من التصوير، وعزز هذه الشائعات اختفاء عادل امام عن التلفزيون منذ فترة

ومن جانبه أكد المخرج رامي إمام، الابن الثاني للفنان، خلال تواجده في العرض الخاص لفيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" من بطولة دينا الشربيني كريم عبدالعزيز، أن والده بخير ويتمتع بصحة جيدة، وأجاب قائلًا: "لا طبعا والدي مكمل شغله وأعماله، وأتمنى أن يجمعني به مشروع فني جديد".

وأضاف بشأن وضعه الصحي: "الحمد لله هو بخير ودائما الناس بتسألني عن صحته وأنا بطمن كل الجمهور وهو حالياً في إجازة".

وأردف قائلًا:( أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس.. ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوى وكأن مفيش غير بس صحته).

وختم حديثه:(الزعيم صحته زي الفل والحمدلله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه).