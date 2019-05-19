عادل إمام يكشف السبب الحقيقي وراء تأجيل عرض مسلسله "فالنتينو"

بعد مفاجأة الجمهور لهذا العام، والغياب عن الموسم الرمضاني للمرة الأولى منذ 7 سنوات، اختلفت الأسباب حول تأجيل عرض مسلسل "فالنتينو"، ولكن قرر الفنان عادل إمام أن يحسم الجدل، ويكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انسحابه في آخر لحظة من السباق الرمضاني.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر صحفية نقلًا عن الزعيم عادل إمام، أن السبب وراء التأجيل لم يكن بسبب المرض كما أشيع سابقًا، وإنما الأمر ببساطة أن الجهة المنتجة واجهت أزمة في التسويق للعمل، وكان هناك جزء كبير من المسلسل لم ينتهي تصويره بعد.

ومن المتوقع أن يستكمل الفنان عادل إمام تصوير باقي المسلسل، بعد عيد الفطر، حيث يشاركه عدد من نجوم الفن في مصر مثل: دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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