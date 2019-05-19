ما حقيقة وفاة الفنان السوري ياسر العظمة عن عمر 77 عامًا؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار خبر وفاة الفنان السوري القدير ياسر العظمة، والذي اشتهر خلال مسيرته الفنية بالمسلسل الأكثر شعبية "مرايا" لسنوات عديدة.

وكان الخبر قد تم تتاقله بصورة متكررة بواسطة عدد من روّاد موقع تويتر، وأفاد أن الفنان ياسر العظمة فارق الحياة على إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر الـ77 عامًا، إلّا أنه وبحسب مصادر صحفية متنوعة، تم نفي خبر الوفاة، وتم التأكيد على أن الفنان السوري يتمتع بحالة جيدة وكل ما انتشر عن موته هو عاري من الصحة تمامًا.

الجدير ذكره أن ياسر العظمة، ظل يواصل في إبداعه الفني لسنوات عديدة من خلال مسلسله الشهير "مرايا" والذي كان يكتب معظم حلقاته، بالإضافة إلى مشاركته كممثل في العمل، وكان آخر جزء أطل به على الجمهور في رمضان عام 2013.

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