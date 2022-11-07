جيجي حديد تغلق حسابها على "تويتر".. والسبب إيلون ماسك

أكمل رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك صفقته الكبيرة التي قام من خلالها بشراء تطبيق تويتر الشهير بمبلغ مالي ضخم وصل إلى 44 مليار دولار أميركي، معلنًا بعدها عن الكثير من القرارات الصادمة والمثيرة للجدل.

وبسبب السياسة التي يتبعها إيلون ماسك من فرض بعض الغرامات والقوانين، بالإضافة لقيامه بطرد عدد كبير من الموظفين بشكل صادم، فقد كشفت شركة بيانات شهيرة عن خسارة التطبيق لأكثر من مليون مستخدم في فترة قصيرة.

جيجي حديد تغلق حسابها بسبب إيلون ماسك

انضمت عارضة الازياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد الى قائمة المشاهير الذين غادروا منصة "تويتر" بعد أن استولى إيلون ماسك عليها بالكامل.

وحذفت جيجي صفحتها بشكل رسمي من على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أبلغت متابعينها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" أنها قامت بإلغاء حسابها على "تويتر" بسبب المالك الجديد للموقع وهو إيلون ماسك، كنوع من التعبير عن رفضها لتصرفاته.

وكتبت عارضة الأزياء الأمريكية عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" تعليق حول اغلاقها حسابها حيث قالت: "أصبح تويتر بؤرة للكراهية والتعصّب.. وبالتالي لا أريد أن أكون جزء من هذا المكان، آسفة لكل المتابعين هناك والذين أحببت التواصل معهم خلال فترة تواجدي في المنصة".

وأوضحت جيجي في النهاية: "أشعر بأن منصة تويتر لم تعد المكان الآمن لأي شخص، حيث أصبحت فقط للأذية".

إليون ماسك يثير غضب المتابعين

أثار المليادير إليون ماسك غضب العديد وخاصة من رواد تويتر بعد القرارت التي اطلقها ومن بينها فرض رسوم 8 دولارات لكل حساب موثق شهريًا، بالإضافة لطرده عدد كبير من الموظفين.