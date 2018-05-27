بالفيديو: عاصي الحلاني يبكي ويصف شعوره عندما فقد أعز شخص ويكشف عن سر في برنامج ذا فويس

عاصي الحلاني

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلّاني ذكرى شقيقه الراحل علي، ما دفعه إلى البكاء على الهواء مباشرة في برنامج "مجموعة إنسان" من تقديم علي العلياني على شاشة MBC1.

وأكّد "فارس الأغنية العربية" أنه أصيب بصدمة بعد وفاة شقيقه، لا سيما أنه لم يكن مريضاً، موضحًا أنه أصيب فجأة بارتفاع في درجة الحرارة فدخل المستشفى بهدف إنزال درجة الحرارة وأخذ العلاج المتعارف عليه ولكن بعد يومين وافته المنية.

وأضاف أن الراحل كان رفيق دربه وعمره، مشيرًا إلى أن ما زاد من همه أنه توفي خلال الأزمة الصحية التي أصيب بها منذ 2014 وحتى 2016، كاشفًا أنه خلال هذه الفترة خضع لعملية دقيقة وقام بتركيب عظام في حوضه.

وأعلن للمرة الأولى أنه كان يحضر تصوير الموسم الثاني من "ذا فويس" على كرسي متحرك، حتى أن في مرة من المرات تحدث معه الطبيب وأكّد عليه أن لا يتحرك كثيرًا حتى لا يجهد نفسه.

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