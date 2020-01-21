عاصي الحلاني يحسم الجدل ويكشف أسباب خروج الطفلة هايدي من "ذا فويس كيدز"!

أثارت الطفلة المصرية هايدي التي شاركت في الموسم الثالث من "ذا فويس كيدز" ضجة كبيرة وذلك بعد أن خرجت من المسابقة في مرحلة الصوت وبس ولم يلتف لها أي من المدربين الثلاثة، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات ضد البرنامج حيث رأى البعض أنها تملك صوتًا يؤهلها للخوض في غمار المنافسة بقوة.

وبعد أن أصبح أمر خروج الطفلة هايدي متداولًا على مواقع التواصل وغيرها، اضطر في النهاية أحد المدربين وهو الفنان عاصي الحلاني، للخروج والتعليق على ما حدث ليحسم الجدل الذي حدث وليكشف أيضًا عن الأسباب الحقيقية التي دفعته هو ونانسي وحماقي لعدم اختيار الطفلة المصرية.

وأوضح الحلاني في تصريحات لبرنامج "إم بي سي تريندينغ" أن هايدي من الأصوات المميزة التي مرت في البرنامج ولكن الجمهور لا يعرف ما هي قواعد البرنامج بالتحديد في مرحلة الصوت وبس، حيث أن ترتيب مرور المواهب في هذه المرحلة يكون ظالمًا لمن ياتي دوره في النهاية، حيث أن الفرق تكون على وشك الاكتمال.

عاصي الحلاني يعلق على جدل خروج هايدي محمد من The voice kids#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/zEtrCpKzFi — MBC Trending (@MBCTrending) ٢٠ يناير ٢٠٢٠

وأشار أيضًا خلال حديثه أن إدارة البرنامج في مثل هذه الحالات تعرض على المتسابقين هذا الأمر وتخيرهم بين عدم الظهور أو تقديم عرضهم وعدم استمرارهم بعد تلك المرحلة، واختتم حديثه موجهًا رسالة لهايدي دعاها فيها للمشاركة في الموسم المقبل متمنيًا لها الحظ الوافر في المستقبل.

وبعد الضجة التي حدثت حول الطفلة هايدي وخروجها المبكر، عاد الأمر عليها بالنفع، حيث أن البعض تعاطف معها وقدم لها عروض فنية ورعاية كاملة لموهبتها ومن بينهم الملحن المصري محمد رحيم.

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