عبادي الجوهر يحاول تمالك نفسه بعد تأثره خلال غناء "تغيب الناس".. هل موت زوجته السبب؟

أحيا الفنان السعودي عبادي الجوهر حفًلًا غنائيًا على مسرح سوبر دوم في مدينة جدة السعودية بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ 91، في حفل غنائي جمعه مع الفنانة العراقية أصيل هميم.

قدمت أصيل هميم فقرتها في البداية ثم تشاركت مع عبادي الجوهر غناء، من بعد مزح ولعب ليصعد بعدها الفنان السعودي على المسرح ويطرب جمهوره بعدد من الاغاني المميزة.,

ولم يتمالك عبادي الجوهر نفسه خلال غنائه "تغيب الناس" وبدأ في قمة التأثر، حيث حاول كتم دموعه من أجل استكمال الحفل، وتفاعل الجمهور معه بشكل واسع وقال البعض إن الأغنية ذكرته بزوجته الراحلة ام سارة والتي كانت قد توفيت عام 2006 بعد صراع مع مرض السرطان.

عبادي الجوهر وحزنه على زوجته

اعتزل عبادي الجوهر الفن بعد وفاة زوجته مدة 3 سنوات، وعاش فترة من الحزن عليها، حتى أنه لم يتزوج حتى اليوم بالرغم من مرور ما يقارب الـ 15 عامًا على وفاتها.

يُشار إلى أن الفنان السعودي تزوج من زوجته خلال الثمانينات وأنجب منها ابنته الكبرى "سارة" ومن بعدها ابنته الثانية "مي"، وفي عام 2006 اكتشفت ام سارة كما يطلقون عليها إصابتها بمرض السرطان لتفارق الحياة في نفس العام.



عبادي الجوهر في سطور

دخل الفنان السعودي عبادي الجوهر في عمر الـ 14 عن طريق الصدفة، حيث تبناه فنيًا الفنان الراحل طلال مداح، وتمكن عبادي الجوهر من تحقيق نجاح لافت في الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص ولقب بـ "اخطبوط العود"، وكان الجوهر قد قدم لحن أغنية "قد الحروف" للفنانة نجاة لكنها أعلنت اعتزالها الفن ليقدمه للفنانة السورية اصالة نصري.

وكان الفنان السعودي قد تعرض للكثير من الانتقادات لعل أبرزها انتقاد الفنان السعودي محمد عبده له الذي قال إن الجوهر لديه امكانيات في التلحين تتفوق على إمكانياته في الغناء، وبحسب رأي الفنان محمد عبده عن سبب عدم تعاونه مع الجوهر في التلحين: "طبيعي أن يحتفظ العبادي بألحانه الجميلة لنفسه لآن أمكانياته الصوتية ليست قوية".

وكان الفنان اليمني فتحي أحمد والد الفنانة بلقيس قد هاجمه وقال إنه هو ملك العود وليس عباد الجوهر.