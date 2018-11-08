عباس النوري يكشف عن استيائه من شخصية (أبو عصام)!

كشف الفنان عباس النوري انه يشعر بحالة من الضيق عندما يحاصره النقاد في شخصية (أبو عصام) التي قدمها في مسلسل (باب الحارة) كون الشخصية حققت نجاحا كبيرا عند عرضها على مدار اجزاء الخمسة.

واضاف عباس النورى قائلا:( اعتبر هذه الشخصية هي بدايتي الحقيقية التي عرفني منها الجمهور بشكل كبير على مستوى الوطن العربي ككل لكن في نفس الوقت تضايقني بسبب اختصار تاريخي الفني في شخصية واحدة وهو امر يظلم اعمالي السابقة)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن عباس النوري تم تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته الأخيرة التي انتهت في أكتوبر الماضي.