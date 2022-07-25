عبدالله التركماني ينجو من الموت.. فيديو لسيارته مشتعلة

تعرَّض الفنان الكويتي عبدالله التركماني لحادث مخيف أثناء قيادته السيارة، حيث لاحظ اندلاع النيران في مقدمتها؛ ما دفعه للخروج منها على الفور قبل اشتعالها كاملة.

اشتعال النيران في سيارة عبدالله التركماني

وشارك عبدالله التركماني متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران كاملة في سيارته، ولقطات بعض إطفائها، وبعض المقتنيات التي استطاع انتشالها قبل احتراقها مثل: محفظة، وساعة، وبعض الأوراق، بالإضافة إلى علبة على شكل عملات نقدية.

وطمأن التركماني متابعيه، مُعلقًا: "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل .. ما حدث اليوم معي هو رحمة من الله ، رضى ودعاء من والدي ( رحمه الله ) ووالدتي ( الله يحفظه ) ، حب وحنان ورضا زوجتي وأبنائي الصغار".

وتابع " على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ، أيها القدر المكتوب رفقاً بقلب انهكه التمني واتعبه الانتظار".

وأعربت الإعلامية الكويتية حبيبة، زوجة عبدالله التركماني، عن سعادتها بخروجه سالمًا، مُعلقًا: "حبيبي بوحميد كل شي في هالدنيا يتعوض الا حسك و وجودك بينا لأنك الهوا اللي أتنفسه.. الله يحفظك لنا ولعيالك ويحميك من كل شر .. أنا مستانسه إنك طلعت بخير وكلش مو زعلانه على السيارة أيي بدالها عشر ان شاء الله".

من ناحيته، تمنى الفنان حبيب غلوم السلامة له، مُعلقًا: "حبيبي بوعبدالحميد الورد في المال ولا العيال اللهم لك الحمد والشكر والحمدلله على السلامة".

وكتبت الفنانة زهرة عرفات: "خطاك الشر الحمدالله على سلامتك"، وأضافت المغنية الكويتية شيماء سليمان "الحمدلله على سلامتك خطاك السو ما تشوف شر يا رب معوض خير ان شاء الله".

وعلى الصعيد الفني، بدأ التركماني تصوير مسلسل "تفرج بعد حين" الذي يشارك في بطولته جمع كبير من نجوم الدراما الكويتية وهو من تأليف الفنان عيسى الحساوي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من جاسم النبهان وعبدالإمام عبدالله والفنانة هبة الدري.