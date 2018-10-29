عبدالله بهمن يتعرض للهجوم بسبب ياسمين صبري.. وهكذا رد!

عبدالله بهمن وياسمين صبري

نشر الفنان الكويتي عبدالله بهمن فيديو جديد يتحدث فيه مرة أخرى عن الفنانة المصرية ياسمين صبري، وعبر بهمن في الفيديو عن صدمته بسبب ردود الفعل الغاضبة بعد نشره فيديو من الجيم قال من خلاله أنه عرض على صبري الزواج عبر حسابها في إنستغرام إلا انها قامت بحظره.

وقال بهمن في الفيديو الجديد أن كل ما قاله سابقًا كان من باب المزاح وأنه لم يقم بهذا الأمر مُستهجنًا الهجوم الكبير الذي تعرض له والانقادات الهائلة من قبل الجمهور، عدا عن السخرية التي تعرض لها.

وأكد بهمن أن من حقه أن يمزح كما يريد وكشف أنه لو كان يريد الزواج من ياسمين صبري لقيام بالذهاب إلى منزلها وطلب الأمر منها وأحضرها إلى منزله.

وهاجم بهمن أحد الأشخاص الذي قال له "ياسمين صبري مرة وحدة" بالرد عليه و3 مرات كمان، وفي نهاية الفيديو عاد بهمن وتغزل بجمال صبري وبالشامة الموجودة أعلى خدها.