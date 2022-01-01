عبدالمجيد عبدالله يكشف عن تفاصيل مرضه النادر.. ومحمد عبده: "اصفعك على وجهك"

كشف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله خلال تواجده على مسرح محمد عبده ارينا خلال حفل تريو الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الثانية عن اصابته بمرض نادر في الاذن

عبدالمجيد عبدالله يتحدث عن مرضه

وفي التفاصيل وخلال وقوم الفنان السعودي على المسرح إلى جانب مواطنه الفنان محمد عبده الذي ساله عن قلة حفلاته وعدم تواجده بشكل مستمر للجمهور

رد الفنان عبدالمجيد انه يعاني من مشكلة صحية تجعله غير متزن، ليمازحه محمد عبده بقوله شايفك متل الجني قدامي، وهنا قرر عبدالمجيد عبدالله الحديث عن مرضه حيث قال إنه يعاني من التهابات داخلية في الاذن وهو مرض يحمل اسم: "المناير" وطلب من جمهوره الدعاء له لتجاوز الازمة الصحية من اجل ان يتمكن من الوقوف امامهم بشكل دائم

وقرر محمد عبده ممازحته مجددًا وقال له: "لو اصفعك على اذنك شو يصير فيك"، ليرد عبدالمجيد ضاحكًا بانه سيصبح عند الجمهور، وتمنى الجمهور للفنان السعودي السلامة وتجاوز ازمته الصحية من أجل العودة للجمهور الذي يرغب برؤيته باستمرار

عبدالمجيد عبدالله بتريو الرياض

يُشار إلى أن عبدالمجيد عبدالله تواجد يوم امس في موسم الرياض لاحياء حفل ليلة رأس السنة إلى جانب 15 نجم عربي بحفل تحت اسم تريو الرياض بدعوة من المستشار تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه، وشارك عبدالله الغناء مع عدد من النجوم على المسرح مقدما اكثر من تريو مميز

وعلى صعيد مختلف كان قد انتهى الخلاف بين عبدالمجيد والفنان رابح صقر مؤخرًا عبر تويتر وذلك بعد ان تعرض صقر لوعكة صحية استدعت اجراءه عملية قسطرة في القلب وبعد عودته لجمهور وتغريده كاشفًا عن تحسن صحته بادر عبدالله بتوجيه كلمات له من أجل انهاء الخلاف بينهما

وكان الخلاف قد بدأ منذ مدة بعد كشف رابح صقر عن قيام عبدالله بالغاء متابعته عبر تغريدة في تويتر قال فيها: " سؤال إلى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي، بما أن عبد المجيد عبد الله لاغي متابعتي، وأنا جالس أتابعه؛ الأفضل ألغي المتابعه ولا أستمر في متابعته، يهمني رأيكم"

ليرد عليه عبدالله: " بوصقر أنت حسّاس شويه كبّر دماغك"

