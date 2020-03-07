عبدالمجيد عبدالله معلنًا عودته لـ"تويتر" .. أخطأت في الرد على من لا يستحق!

أعلن الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، عودته إلى موقع "تويتر"، وفتح حسابه مجددًا في ظل حملات دعم ومحبة له رافضين غيابه عن التواصل معهم بسبب فئة قليلة وجهت له بعد الانتقادات والعبارات المسيئة.

ودوّن عبدالمجيد عبدالله عدة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أكد فيها على اعتزازه بمن دعموه ووقفوا بجانبه ورفضوا غيابه، موضحًا أنه لا يدعي الكمال وليس أفضل شخص على الإطلاق، معترفًا بخطأه في الرد على متابعيه بتلك الطريقة وخطأه الأكبر في الرد على من لا يستحق.

وكتب عبدالمجيد عبدالله في تغريداته قائلًا: "أنا مقدر وقفة من أحبني وتألم معي، فصدقًا أنتم من تبعثون السعادة والحب والصفاء في هذا الكون لأن الحياة هي بالاحترام والحب وهذا ما لمسته منكم فلا أقول إلا دمتم لي سعادة وحب".

أنا مقدر وقفت من احبني وتألم معي فصدقا انتم من تبعثون السعادة و الحب والصفاء في هذا الكون لان الحياة هي بالاحترام و الحب وهذا ما لمسته منكم فلا اقول الا دمتم لي سعادة وحب 🙏 — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

واستعان في تغريدته الثانية ببعض أبيات الشعر، وأوضح أنه لا يدعي الكمال وليس أنه شخص، فقال: "أحبابي أنا لا أدعي الكمال ولست أفضل واحد وإنما أنا واحد من البشر يحزن ويسعد يزعل ويفرح يخطئ ويصيب، فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر:

وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ

وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلاندمِ

هي الحياةُ محطّات وأعبرها

كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ".

واختتم عبدالمجيد عبدالله تغريداته بالقول: "وأخيرًا أعترف أخطأت في الرد وأخطأت أكثر على من لا يستحق الرد وأستغفر الله العظيم".

أحبابي

أنا لا ادعي الكمال و لست أفضل واحد وإنما انا واحد من البشر يحزن و يسعد يزعل ويفرح يخطئ و يصيب ..فأرجو أن تتقبلوني كما أنا وما أجمل ما قاله الشاعر



وما ندمتُ على ماكُنتُ أفعلهُ

وسوفَ أُكمِلُ أيّامي بلاندمِ



هي الحياةُ محطّات وأعبرها

كما البقيةُ في سعدٍ وفي ألمِ — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) March 5, 2020

وكان نجم الغناء السعودي، قد دخل في سجال مع أحد المغردين الذين انتقدوا الغناء السعودي فيما يبدو بشكل عام، ما اعتبره عبدالمجيد مسيئًا، ورد عليه بعبارة أثارت أيضًا انتقادات ضد الفنان ذاته.

دشن مُغردون وسم #عبدالمجيد_عبدالله مستنكرين فيه الردود المسيئة التي طالت الفنان الذي يعد رمز من رموز الاغنية السعودية

مما دفعه لإغلاق حسابه الرسمي نهائياً pic.twitter.com/qFzgQgBFS7 — هيئة المشاهير (@almobark_) March 4, 2020

وتطور النقاش فيما بعد، إذ تلقى الفنان عبدالمجيد ردودا مسيئة من عدد من المغردين الذين استخدموا كلمات خادشة للحياء في تغريداتهم، فحذف عبدالمجيد عبدالله، حسابه، وكتب في رسالة وداع لمتابعيه وتوضيح لدوافع إغلاق حسابه "مشواري الفني ٣٦ سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا في الخمسينات من عمري، طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل كلامًا جارحًا، الله العالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".

وكان قد تسبب تصرف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله بإغلاق حسابه في "تويتر" بعد توديعه جمهوره بعبارة "طز في الفن وطز في تويتر وطز في كل إنسان أرسل لي كلامًا جارحًا"، بجدل بين ناشطين، إذ استنكر فريق منهم "ردة فعله" في حين دافع آخرون عنه.

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