عبد المنعم عمايري: هذا الممثل نفذ نفس مشهدي ولم يعترض أحد يا بقر!

عاش الجمهور صدمة كبيرة بعد تداول صُورة من مسلسل "قيد مجهول" أظهرت عبد المنعم عمايري بأحد المشاهد وهو يجلس على المرحاض عارياً تماماً من المنطقة السفلية.

وقرر الفنان السوري بعد تداول الصُورة بشكل كبير وتعرضه للهجوم أن يخرج عن صمته وعلق بـ "عفكرة اللي عم ينتقدوا نفسهن شافوا مسلسل صراع العروش وضلوا سنة عم يحكوا عن روعة المسلسل والاداء والتمثيل والإخراج للمسلسل الاجنبي …حاجتكن بقا دافنينو سوا …وبيكفي ازدواجية معايير اذا شفتو بوسة او حمام او اي شي"..

وتابع عبد المنعم "عجبكم احضروا سوري ما عجبكم بطريقكم ع الدراما الاجنبية الله يهنيكم بتضللو بقر …الكلام موجه للي بيعرف حالو وشكرا لجمهورنا الذكي الراقي"

رد عمايري زاد من غضب الجمهور الذي أطلق عدة تعليقات غاضبة كان منها "نفسي اعرف شنو الهدف من تصوير مشهد نقزز للحمام".

وتابع آخر "الدراما السورية في تدهور خطير"وكان هنالك تعليق "الظاهر المبلغ الي اندفع كان محرز هكذا مشاهد لاتقدم شيء للمجتمع ولا للمتلقي مع الاسف عليك موهوب بالتمثيل غبي بالماديات".

وجاء في تعليق أحدهم "شو صاير ماشي احترام عييب مالهدرجة احنا عرب مسلمين مش اجانب".

عن قصة العمل فهي تدور في إطار التشويق والإثارة ويتناول المسلسل العديد من القضايا التي يحقق فيها الأمن الجنائي والتي لا تخلو من عنصر الاثارة والتشويق، وكانت قد بدأت أحداث الحلقة الاولى بعثور الشرطة على غرفة أسلحة سرية في غرفة نوم القتيل مثنى الفيصل، وتتولى النيابة التحقيق، كما يتم العثور على مطربة شهيرة مقتولة تدعى رند والشرطة تستشعر وجود علاقة بين مثنى ورند. ويشارك في بطولة العمل عدد من الوجوه من بينهم باسل خياط، هيا مرعشلي، نظلي الرواس، ميلاد يوسف وغيرهم.

وكان عبد المنعم قد أثار الجدل منذ مدة بعد تداول أخبار عن علاقة عاطفية تجمعه بالفنانة اللبنانية دانا حلبي بعد أن أعلنت الأخيرة أنها ارتبطت بنجم سوري صف أول دون الكشف عن اسمه ووقتها أعلنت مصادر مقربة من الطرفين علاقتهما على الرغم من فارق السن الذي وصل لـ 17 عاماً لصالح العاميري.

يذكر أن الطلاق وقع بين عبد المنعم وزوجته الأولى الممثلة السورية أمل عرفة بعد زواج دام لـ 14 عاماً أثمر عن إبنتيهما "سلمى ومريم"، وكان علاقتهما جيدة خلال فترة طلاقهما ليومنا الحالي.

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