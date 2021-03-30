هند القحطاني في أول ظهور لها من بعد وفاة والدها.. لم يتعرف عليها الجمهور!

أطلت مشهورة سناب شات هند القحطاني على متابعينها ولأول مرة من بعد وفاة والدها الراحل الشيخ عبد الهادي القحطاني.

ولم تشارك هند منذ عدة أيام أي فيديو يظهر وجهها وانما اكتفت بمشاركة تفاصيل حياتها اليومية برفقة أولادها الأربعة، وها هي اليوم تطل على متابعينها من دون مكياج برفقة ابنتها الكبرى "رؤى".

أول ما شاركته هند الفيديو تم تداوله بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن تعليقات مختلفة كان من بينها أنهم لم يتعرفوا عليها بالبداية، وجاء في التعليقات تحديداً "أصلاً واضح انها حزينه ومنكسره من الداخل بس تظهر السعاده والفرح عشان عيالها"..وتابع آخر "ما عرفتها متغيرة وايد من الحزن"..وكان هنالك تعليق "الله يرحم أبوها ويجمعها بوالدتها".

بالحديث عن والدتها فإن هند لم تتمكن من الاجتماع بوالدتها التي تقيم في السعودية بسبب المشاكل وسفر هند برفقة أولادها إلى أمريكا منذ حوالي الـ 5 سنوات تقريباً، وكانت القحطاني قد وجهت رسالة مؤثرة لوالدتها جاء فيها " "أشتقت لك يا أمي.. أتمنى لك طولة العمر وأن يمدك الله بالصحة والعافية وراحة البال". وتابعت هند "تدرين يا أمي حضنك والنظر إلى ابتسامتك يعادل ما تحمله هذه الدنيا بأسرها من نعيم وملذات ومسرات...لازلت يا أمي احتفظ بخاتمك الي اعجبني بيدك وحلفتي يكون لي واعطتيني اياه"...وختمت هند "لن أفرط فيه أبداً واذا إلتقينا يوماً ما سألبسه لتعلمي بأنه أعظم ما أمتلك".

يذكر بأنه بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاة والد القحطاني تم تداول تصريح من قبيلة آل قحطاني يؤكدون فيهم أنهم يتبرأون من هند وتصرفاتها التي تخالف المعتقدات والدين الإسلامي، واثارت الوثيقة المتداولة جدلاً كبيراً ما بين من اعتبرها غير حقيقة وبين من استنتج أن والدها كان السبب الوحيد لعدم اتخاذ أشقائها هذه الخطوة سابقاً، إلا أن هند أكدت أن الوثيقة المتداولة مزيفة تماماً وسترد قضائياً على الموضوع وستكشف لاحقاً باقي التفاصيل.

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