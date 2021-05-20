عبير سندر تعاني مع الرضاعة الطبيعية.. ومتابعة تعلق: "أي موضوع يحولونه لدراما عشان مشاهدات وفلوس"

تحاول عارضة الأزياء السعودية عبير سندر وضع متابعاتها بآخر المستجدات حول التطورات والمراحل التي تمر بها منذ ولادة طفلها الأول، فمرة تشاركهم لحظة ولادتها ومرة تتحدث عن انتفاخ بطنها، وهذه المرة قررت التطرق للحديث حول الرضاعة الطبيعية.

تطرقت عبير سندر للحديث عن المعاناة التي تعيشها ما بعد الولادة عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وخصَّت في حديثها حول الرضاعة الطبيعية وما تسببه لها من ألم نفسي وجسدي.

أوضحت سندر أنها توَّد تصوير فيديو حول الأمور التي لا يتحدث عنها أحد في الثلاثة الشهور الأولى من الإنجاب، من بينها الرضاعة الطبيعية، حيث أكَّدت أن الموضوع مؤلم وموجع أكثر مما يتخله الجميع، وأرادت تأكيد أن كل من تشعر بالألم ليست لوحدها في هذه المرحلة.

وانهال رواد مواقع التواصل للتعليق، فكتبت إحداهن: " بنات لا تصدقوووون خلاص دراما اي موضوع يحولونه لدراما عشان مشاهدات وفلوووس”.

بينما أكد اخرون على كلام سندر وقالت احداهن “التعليقات اللي يقولون اوفر لامو اوفر انا تتعبني جداً الرضاعه ومؤلممممه جداً اول شهرين اول بنتين ماتحملت وفطمتهم والاخير تحملت عشان المناعه جداً صعبه ومؤلمه( بنسبببببه لي ) وكل شخص له تجربته .”

وزنها أثناء الحمل

من جهة أخرى، كشف سندر أن وزنها وصل إلى 85 كيلوغراماً في فترة الحمل، مشيرة إلى أنها زادت أكثر من 20 كيلوغراماً في هذه الفترة بسبب إصابتها بمرض سكر الحمل.

انتقادات لشكل بطنها المنتفخ

سُئلت عبير سندر عن أسباب انتفاخ بطنها إلى الآن رغم مرور 13 يوم يوم فقط على ولادة طفلها الأول، حيث سألتها إحدى معجباتها "ليش بطنك لسة منفوخة"؛ لتأكد أن الأمر طبيعي وتحتاج وقت لاستعادة شكل جسدها الرشيق.

وقالت: "طبيعي ان الواحدة بعد ما تولد أنها تاخد وقت علشان يرجع زي ما كان مستحيل في 13 يوم فقط يرجع زي ما كان أكيد بيختلف من شخص لأخر".

وتابعت :"لكن هذا الجسم كبر بني آدم كامل ومر في ولادة ومر في تغيرات ومر في أشياء مثيرة، هذا مو شي غريب، لكن مع الوقت والتمرين وطبيعي أخذ وقت للعودة كما كنت بعد أن اتعافى كلياً سابدأ في التخطيط للممارسة الرياضة".

وأشارت أنها ستبدأ بممارسة الرياضة بعد شفاء جرح العملية أي بعد ستة شهور.

وطلبت سندر مساعدة متابعيها ونصيحتهم إذا ما يتوجب عليها ارتداء مشد، وهل هو ينصح به في هذا الوقت وخاصة أنها ولدت طفلها بعملية جراحية.