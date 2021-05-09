عبير سندر تكشف وجه طفلها لأول مرة.. وتعرض مشاهد ولادتها

رُزقت الفاشنيستا السعودية عبير سندر بطفلها الأول من زوجه البريطاني ليام أونيل قبل أسبوع تقريبًا، لكنها لم تتبع طريق النجمات الأخريات اللواتي يخفين وجه طفلهن عن وسائل التواصل الاجتماعي.

شاركت عبير سندر متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" مقاطع فيديو تكشف فيه عن وجه طفلها بعد 5 أيام من ولادته، وكشفت بعض المشاكل التي تواجهها مع طفلها، والمقتنيات التي اختارتها لتسهيل عملية عنايتها بالطفل من بينها سرير وضعته بجانب سريرها، وقالت: “هذا السرير يلي كده ينحط جنب سريري مرة مريح وأسهل أن أصل لطفلي وقلت يمكن يعجبكم”.

من جهة أخرى، نشرت تعليقات متابعاتها اللواتي نصحنها بلف الطفل، وقد أخذت بنصيحتهم فيما بعد.

ونشرت سندر مقطع فيديو للحظة ولادة طفلها عبر قناة العائلة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وقالت: "فلوق ولادة طفلنا نزل اليوم على قناة العيلة (عائلة اونيل) ما قدرت أوقف بكا وإحنا بنمنتج الفيديو سبحان الله قد ما اوصف محا اقدر أوصلكم احساسي لما شفتو الحمدلله يا رب على الهدية اللي اعطيتنا هيا ويا رب اعطي كل من يتمنى وكل محروم”.

كما وثَّقت لحظات ما بعد ولادة طفلها واللقاء الأول بينهما، فقد كان مشهدًا مؤثرًا للغاية.

وأشارت سندر أنها أرادت الولادة في الماء، لكن كان الوضع صعبًا للغاية ولم تنصحهما الطبيبة بذلك؛ وخاصة مع انخفاض الماء حول الطفل ووجود سكر في دمها.