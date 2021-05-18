عبير سندر حامل مُجدداً بعد أيام أسبوعين من الولادة..ما القصة؟

منذ أيام قليلة، رُزقت الفاشينيستا السعودية عبير سندر بطفلها الأول من زوجها ليام أونيل والذي يحمل الجنسية البريطانية ويعمل كمدرب رياضي في بلده الأم بريطانيا.

عبير من بعد الولادة لاحظ الجمهور إنتفاخ غريب في منطقة البطن وذهبت تخمينات البعض إلى أنها حامل بطفل آخر وأنها تخفي الأمر عن الجمهور مما دفعها للإجابة عن السؤال المتداول بفيديو جاء فيه:

"كل شوي أحد يسأل هالسؤال، طبيعي انو الوحدة تاخذ وقت عشان يرجع جسمها زي ما كان مع الرياضة والأكل الصحي"...أيضاً تابعت عبير أنه على الأغلب لن تتمكن من لبس المشد لأن الجُرح ما زال مؤلماً بسبب ولادتها القيصرية.

ولادة عبير سندر

بالحديث عن الولادة كانت الفاشنيستا قد صرحت سابقاً أنها تتمنى الإنجاب طفلها في تحت الماء كما كانت قد أعلنت أنها بدأت تشاهد فيديوهات حول الموضوع واعجبتها الفكرة، وأكدت عبير أيضاً بمنشور سابق أنها تود الاحتفاظ بالخلايا الجذعية لجنينها لما له من فوائد عدة له ولأشقاءه في المستقبل، وجاء في المنشور تحديداً

"مرة مبسوطة بالقرار اللي اخذناه بحفظ الخلايا الجذعية للبيبي عن طريق الشركة التي تمتلك خبرة ١٧ سنة فهذا المجال و يحفظو الانسجة للطفل الواحد في مقرين مختلفين بريطانيا و سويسرا.. تعرفو ان لما تحتفظو بالدم من الحبل السري بعد الولادة الخلايا الجذعية الموجودة فيه ممكن تكون سبب في انقاذ حياة؟"

وتابعت "هادي الخلايا الجذعية وظيفتها زرع النخاع العظمي و بالتالي تعالج امراض كثيرة زي امراض الدم سواءا كانت خبيثة و سرطانية او وراثية ( بعيد الشر عننا ) و تعالج اكثر من ٦٠ نوع مختلف من امراض المناعة و الدم، مو بس للطفل ، حتى للاخوان و الام والاب ..فكرة حفظ الخلايا الجذعية هي استثمار ذكي في صحة العائلة و انا و ليام مرة مبسوطين بدا القرار وانصح كل ام واب يبحثو في هاذا الموضوع و ياخدو القرار المناسب لعائلتهم".

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