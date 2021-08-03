عبير سندر تكشف عن سبب تغير لون بشرتها.. هل ذلك نتيجة اللقاح؟!

لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يد البلوقر السعودية عبير سندر تحوي بقعة أفتح من بشرتها، ما أثار الجدل حول الأسباب الذي أدَّت إلى فقدان البشرة لونها.

شاركت عبير سندر سؤالًا لإحدى متابعاتها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" جاء فيه: "ايش نوع الإبرة الي تخلي يدك تفقد اللون؟"، وأرادت سندر إيضاح بعض النقاط التي تداولتها مواقع التواصل حول أن تغير لون جلدها سببه إبرة لقاح فيروس كورون

ووجهت حديثها لمتابعيها، وقالت: "في كثير منكم يحس بأتي كنت أقصد عن ابرة اللقاح، لا الإبرة يلي سببتلي ذا هي إبرة ستيرود وكورتزول لأن يدي كانت تتشنج مرة كثير وأنا حامل، وخفت تفضل تتشنج والبيبي في وأنا لوحدي مع البيبي ولازم كنت أشيله".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على تصريحات عبير سندر، فمنهم لم يكمل الفيديو للنهاية لمعرفة أسباب تغير لون جلدها بل اكتفوا بقراءة العنوان المثير للجدل الذي أرفقته إحدى الحسابات بفيديو سندر، وكتبت إحداهم: " وين اللي يقولو السمر حلوين و و شف ذي تبغا تغير لونها".

وعلَّقت أخرى: " يزعلون لما واحد يتنمر علێھم !! ھم نفسھم معاجبھم اللۆن".

وكتبت إحداهن: "بتتمنى يصير لونها من لون البقعة".

وأبدى البعض إنزعاجهم للطريقة التي تداولت فيها إحدى الحسابات المختصة بأخبار المشاهير الموضوع على أنها أخذت إبرة لتغيير لون بشرتها، فكتب أحدهم منتقدًا: " العناوين تنرفز انا لست معجبه بهالشخصيه ولست من مناصرينها ولكن ليش تصنعون شيء من لا شي ! اللي جاها مثل البهاق الله يشفيها وهي كانت تشكي و قالت كملة تسببت لي ، و قالت انه علاج سبب لها تغير في لون بشرتها ما قالت ابر تبييض كفاية نذاله تمشكلون الادمية و تصنعون منها سبب للشتم و تفريغ الحق بِلا اي سبب / بدال ما تتشافون لها انها تتشنج و تعبانه و جلدها تأثر من العلاجات .. الله يشفيكم يا اصحاب هالحسابات المرضى".

ودائمًا ما تحاول مدونة الجمال والموضة عبير سندر مشاركة متابعاتها العديد من النصائح حول تقبلهن لأنفسهن واحترامهن لذواتهن، وافتخارهن بجمالهن الطبيعي دون النظر والاستماع إلى ما يقوله الآخرون عنها.

ولادة عبير سندر

بالحديث عن الولادة كانت الفاشنيستا قد صرحت سابقاً أنها تتمنى الإنجاب طفلها في تحت الماء كما كانت قد أعلنت أنها بدأت تشاهد فيديوهات حول الموضوع واعجبتها الفكرة، وأكدت عبير أيضاً بمنشور سابق أنها تود الاحتفاظ بالخلايا الجذعية لجنينها لما له من فوائد عدة له ولأشقاءه في المستقبل، وجاء في المنشور تحديداً

"مرة مبسوطة بالقرار اللي اخذناه بحفظ الخلايا الجذعية للبيبي عن طريق الشركة التي تمتلك خبرة ١٧ سنة فهذا المجال و يحفظو الانسجة للطفل الواحد في مقرين مختلفين بريطانيا و سويسرا.. تعرفو ان لما تحتفظو بالدم من الحبل السري بعد الولادة الخلايا الجذعية الموجودة فيه ممكن تكون سبب في انقاذ حياة؟"