عبير سندر ترزق بطفلها الأول...وهل تمت الولادة تحت الماء؟!

رُزقت الفاشنيستا السعودية عبير سندر بطفلها الأول من زوجها ليام أونيل الذي يحمل الجنسية البريطانية ويعمل كمدرب رياضي في بلده الأم بريطانيا.

عبير شاركت الخبر السعيد عبر حسابها في انستقرام بعدة منشورات لصورة الطفل الذي تبين أنه ذكر وارفقت صُورة يد الطفل بتعليق "الله يحميك ويحفظك".

السؤال المتداول كان حول ما إذا كانت الفاشنيستا قد أنجبت طفلها في تحت الماء كما كانت قد أعلنت سابقاً وأكدت أنها بدأت تشاهد فيديوهات حول الموضوع واعجبتها الفكرة...عبير أيضاً قد أكدت بمنشور سابقاً أنها تود الاحتفاظ بالخلايا الجذعية لجنينها لما له من فوائد عدة له ولأشقاءه في المستقبل، وجاء في المنشور تحديداً

"مرة مبسوطة بالقرار اللي اخذناه بحفظ الخلايا الجذعية للبيبي عن طريق الشركة التي تمتلك خبرة ١٧ سنة فهذا المجال و يحفظو الانسجة للطفل الواحد في مقرين مختلفين بريطانيا و سويسرا.. تعرفو ان لما تحتفظو بالدم من الحبل السري بعد الولادة الخلايا الجذعية الموجودة فيه ممكن تكون سبب في انقاذ حياة؟"

وتابعت "هادي الخلايا الجذعية وظيفتها زرع النخاع العظمي و بالتالي تعالج امراض كثيرة زي امراض الدم سواءا كانت خبيثة و سرطانية او وراثية ( بعيد الشر عننا ) و تعالج اكثر من ٦٠ نوع مختلف من امراض المناعة و الدم، مو بس للطفل ، حتى للاخوان و الام والاب ..فكرة حفظ الخلايا الجذعية هي استثمار ذكي في صحة العائلة و انا و ليام مرة مبسوطين بدا القرار وانصح كل ام واب يبحثو في هاذا الموضوع و ياخدو القرار المناسب لعائلتهم".

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