عبير صبري بـ(البيجاما) في أحدث إطلالاتها على جمهورها

البوابة-شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي (انستغرام) صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها و هي ترتدي (البيجاما) وتحمل فنجانا من القهوة وأرفقتهم بتعليق قالت فيه: ( وأدي قاعدة بقى بعد التعب إوعوا حلاوة الصور تنسيكوا نيرمين عبدالحميد).

و فنيا شاركت الفنانة مؤخرا في مسلسل (جميلة) الذي عرض خلال السباق الدرامي لرمضان الفائت، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، و المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل. و قد أعربت عبير صبري عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية حول شخصية (نرمين عبد الحميد) التي أدتها في المسلسل وتفاعل الجمهور معها.