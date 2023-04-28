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عبير صبري بـ(البيجاما) في أحدث إطلالاتها على جمهورها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 28 نيسان / أبريل 2023 - 02:46
عبير صبري
عبير صبري

البوابة-شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي (انستغرام) صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها و هي ترتدي (البيجاما) وتحمل فنجانا من القهوة وأرفقتهم بتعليق قالت فيه: ( وأدي قاعدة بقى بعد التعب إوعوا حلاوة الصور تنسيكوا نيرمين عبدالحميد).

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و فنيا شاركت الفنانة مؤخرا  في مسلسل (جميلة) الذي عرض خلال السباق الدرامي لرمضان الفائت، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، و المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل. و قد أعربت عبير صبري عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية حول شخصية (نرمين عبد الحميد) التي أدتها في المسلسل وتفاعل الجمهور معها.

كلمات دالة:عبير صبري

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