عبير صبري تعتذر لجمهورها عن هذا المشهد من مسلسل (جميلة)

البوابة-اعتذرت الفنانة عبير صبري لجمهورها عن مشهد ضربها لطفل صغير ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني (جميلة)، موجهة رسالة إلى الأمهات ناصحة إياهم بتجنب العنف مع الأطفال .

هذا و ظهرت الفنانة في المشهد وهي تضرب وتهدده بحرقه بالكبريت في حال أخبر والده أو أي شخص بما سمعه أثناء حديث والدته مع زوجها الجديد، فيما ظهر الطفل وهو يبكي ويرتعش خوفا مما تفعله فيه .

ونشرت عبير صبري مقطع فيديو لهذا المشهد عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات (انستغرام)، إلا أنها قامت بحذفه ووضعت صورة منه بديلا له، وصورة أخرى لتعليقات الجمهور على ذلك وعلى أدائها .

وكتبت في تعليقها: (أنا اضطريت أشيل المشهد، لكن هو على الاستوري بعد ما عمل مشاهدات كبيرة .. أنا أخدت حزء من كومنتاتكم).