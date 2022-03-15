عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها الـ50 في اسطبل الخيول.. وريهام حجاج تفاجئها

احتفلت الفنانة المصرية عبير صبري بعيد ميلادها الخمسين يوم أمس الإثنين المواقق 14 مارس وسط أحبائها وأصدقائها المقربين.

شاركت عبير صبري متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لها داخل استطبل خيول مُرتديةً فستان ضيِّق بنقشة جلد النمر ذو شيالات سباغيتي، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها، بينما اعتمدت مكياج ناعم من درجات الوردي.

وأرفقت عبير الصورة بتعليق: "عيد ميلادي النهارده كل سنه وانا طيبه ربنا يبعتلي ايام حلوه ويريح بالي".

احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 14 مارس، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

أصدقاء عبير صبري يفاجؤنها بعيد ميلادها



ونشرت عبير مقطع فيديو للمفاجأة التي أعدها فريق عمل مسلسل "يوتيرن" لها في عيد ميلادها داخل إحدى المطاعم، فبدا عليها علامات الدهشة لحظة دخولها المطعم المعتم ثم إضاءته بالكامل لتصدح أصوات الموسيقى وصراخ أحبائها، ونراها تتوجه لعناق صديقتها الفنانة ريهام حجاج.

وأرفقت عبير الفيديو بتعليق: "مفاجأه احتفال بعيد ميلادي عملتهولي حبيبتي ريهام حجاج♥️ واحنا في تصوير يوتيرن ميرسي ياريكووووو بحبك اوي وميرسي كل كرو مسلسل يوتيرن وربنا ينجحنا نجاح كبير"؟



