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عبير صبري تخطف الأنظار في جلسة تصوير بمناسبة عيد ميلادها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 آذار / مارس 2023 - 02:04
عبير صبري
عبير صبري

البوابة-بالتزامن مع عيد ميلادها الذي صادف أمس الثلاثاء 14 مارس/آذار، خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة ونشرت الصور عبر حسابها على موقع (انستغرام) .

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وظهرت عبير في الصور مرتدية فستانًا من اللون الأحمر، وبجانبها كعكة عيد ميلاد و زينة، و قالت:(كل سنة وأنا طيبة وكل اللي بتمناه إن ربنا يحفظ لي كل اللي بحبهم ويفضلوا حواليا، وكل سنة وحلوين برج الحوت دايما حلوين).

من جهة أخرى، تطل الفنانة عبير صبري في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل ( جميلة) المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث كشفت قبل أيام عن شخصيتها في العمل ونشرت صورة على حساباتها بالسوشيال ميديا معلقة:(نيرمين عبد الحميد زوجه تحارب من أجل استعاده طليقها بكل الوسائل.. انتظروني في مسلسل "جميلة" رمضان بإذن الله).

يذكر أن مسلسل (جميلة) بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

كلمات دالة:عبير صبري

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