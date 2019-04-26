عبير عيسى.. سندريلا الشاشة الأردنية التي فنت شبابها لتربية ابنتها ورفضت امتهانها الفن

تحتفل اليوم الفنانة الأردنية عبير عيسى، بعيد مولدها الـ 58 عاما، والتي مثلت أدوارا عديدة ومختلفة على مستوى الخليج بشكل عام، والأردن بشكل خاص، واشتهرت بأدوار البدو، وكرّست حياتها من أجل تربية ابنتها، بينما رفضت دخولها عالم الفن.

نشأتها

ولدت عبير عيسى يوسف حيقاري، في مدينة عمان بالأردن، في 25 أبريل عام 1961، حيث تنتمي لأب أردني وأم فلسطينية، ودخلت عالم الفن في عمر صغير، حيث لم تكن تجاوزت الـ 16 عاما، وكان ذلك في عام 1977، حينما بدأت تجربتها الفنية.

تضحياتها من أجل ابنتها

تزوّجت سندريلا الشاشة الأردنية، في عمر صغير أيضًا، والذي كان أبان بداية مشوارها الفني، ورزقها الله مولودتها "منية"، بعد مرور ثمانية أعوام، من زواجها الذي لم يدم سوى 11 عاما فقط، وعاشت لتربية ابنتها، ورفضت الزواج من أي رجل حتى زوّجت ابنتها في 2014، بعدما نشأت في بيئة نفسية صحية لا مشاكل ولا خلافات فيها بين أمها وأبيها، وتفرغت لها تماماً، وتزوّجت هي الأخرى بعد زواج ابنتها بعام، أي بعد طلاقها بقرابة الـ 20 عاما.

مشوارها الفني

انطلقت "عبير" في مشوارها الفني بداية من عام 1977، حينما كانت في عمر الزهور، وظلّت تتدحرج في الأدوار الصغيرة، والمشاهد المحدودة، إلى أن نالت الشهرة في دور "نجاح" بمسلسل "حارة أبو عواد"، ودور الأنسة وردة في مسلسل "العلم نور"، حتى لُقبت بـ"سندريلا الشاشة الأردنية.

شهرتها

اشتهرت "عبير"، بالمسلسلات البدوية والتاريخية، وأداء شخصية البدو، وأبرزها: "كنوز وحكايات"، و"حارة أبو عواد"، و"السيف الذهبي"، و"العلم نور"، و"الفرح المنسي"، و"صحوة زمن"، و"الشقيقان"، و"نمر بن عدوان"، و"أبو جعفر المنصور".

أعمالها في الدوبلاج

عملت "عبير" في أعمال سينمائية عدة، وأيضاً عملت في الدوبلاج، حيث وضعت صوتها على عدد من المسلسلات اللاتينية، ومنها: "روابط الحب"، و"ايديرا"، و"ماريا اميليا"، ولم تتوقف عند التمثيل والدوبلاج، حيث اتجهت للإخراج، وخاضت تجربتها الأولى من خلال "أسمر يا أسمراني".

أعمالها المسرحية

وشاركت على خشبة المسرح، حيث قدمت مسرحيات عدة، منها: "أنا جفرا فلسطين"، و"اختيار حواء"، و"الآن فهمتكم"، بجانب مشاركتها في عدد من الأفلام منها "الرغبة في السقوط"، و"بوابة الجنة".

مشاركتها المصرية والخليجية

وشاركت في عدة أعمال مصرية، منها "لعنة كارما" مع هيفاء وهبي، و"موجة حارة" مع آياد نصار، وكان لها ظهور مميز في المسلسلات العربية، منها: "حور العين" و"خوات دنيا" مع حياة الفهد.

تجاربها الأردنية

وشاركت "عبير"، في العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات الأردنية، ومنها "شيء من الماضي"، و"نوف"، و"العقاب والعفراء"، و"ضوء أسود"، و"المحتالة"، و"العزيمة"، و"وعد الغريب"، و"الدمعة الحمراء"، و"حنايا الغيث"، و"صيته وصنيهيت"، و"رعود المزن"، و"أبناء القلعة"، و"أخوة الدم"، و"أوراق الحب"، و"توأم روحي"، و"خوات دنيا".

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