أمل عباس في عيد ميلادها الـ59.. عانت من شائعات الزواج والوفاة وطلبت التبرع لها من أجل العلاج

تحتفل اليوم الفنانة حاملة الجنسيتين العراقية والمصرية، أمل عباس، بعيد ميلادها الـ59، والتي طالما عانت من شائعات وفاتها، أو زواجها، حيث لمع نجمها في الدراما الكويتية، بعد تجسيدها لأدوار عديدة، جعلتها محطة اهتمام للمشاهدين.

نشأتها

ولدت الفنانة أمل عباس، في 24 أبريل عام 1960، في مدينة البصرة بالعراق، وتعيش منذ صغرها في الكويت، وحملت الجنسية المصرية بعد زواجها من المصري ناصر أحمد، والتي رزقت منه بأولادها محمد ودانة.

بدايتها الفنية

بدأت "أمل" حياتها الفنية في الكويت، من خلال مشاركتها في أدوار صغيرة، ما بين الدراما والمسرح، وكانت بداية ظهورها في "أوبريت سندريلا" عام 1983، وظلت تصعد سلم الفن حتى حقّقت نجاحها في عام 2003، بمشاركتها في مسلسل "الحيالة"، التي جسّدت فيه دور الحكيمة.

شائعات زواجها

منذ وفاة زوجها المصري، ووالد أبنائها، بدأت معاناة "أمل" من شائعات الزواج، وكان أخرها في 2016، فرغم كبر سنها إلا أنها لم تنج من شائعات الزواج، حيث انتشر في هذا الوقت، أنباء عن خطوبة "أمل" من الفنان الشاب خالد البناو، والتي انتشرت على نطاق واسع، بسبب صورة تم تداولها وهو ممسك بيدها وكأنه يلبسها "دبلة"، ووصلت إلى حد مباركة زملائها لها بالخطوبة، حتى خرجت وبيّنت حقيقة الأمر، وردّت بأن "البناو" من عمر أولادها، وأنها دائما ما تعاني من تلك الشائعات، وأن تلك الصورة هي لقطة من مسلسل جديد.

شائعات وفاتها

تعرضت الفنانة العراقية، لأكثر من وعكة صحية خلال الفترة القليلة الماضية، وفي كل مرة تدخل فيها المستشفى من أجل تلقي العلاج، كانت تقابلها شائعة بوفاتها، ويتم تداولها بشكل كبير، وكان أخرها في عام 2017، حينما خضعت لجراحة دقيقة في القلب، مكثت بسببها فترة في المستشفى، وأثيرت وقتها أنباء وفاتها، حتى خرج أبنها "محمد" ونفى الأمر، وعبر عن استيائه من تلك الشائعات.

مآساة في حياتها

تعرضت "أمل" في منتصف عام 2018، إلى وعكة صحية حرجة، نتيجة احتباس الأملاح في جسمها، جرّاء توقف صمامين في القلب، وأجرت حينها عمليتين، إحداهما في صمامين بالقلب، والأخرى لإزالة كتلة من الدم المتجمع بظهرها، وفاجأت جمهورها ومحبيها عبر مقطع فيديو انتشر لها، عبرت فيه عن حاجتها للمال والتبرع لها، من أجل إجراء تلك العمليات، ما جعل العديد من نجوم الفن في الوطن العربي يتعاطفون معها، ويتحملون تكاليف علاجها.

أعمالها الفنية

شاركت الفنانة أمل عباس، في العديد من الأعمال الفنية، وجسّدت دور البطولة في معظم أعمالها، ومن أبرز مشاركتها المسرحية، في "رحلة حنظلة"، و"شمس الشموس"، و"النمر الوردي"، و"مصاص الدماء"، و"قارئة الفنجان"، و"شهر عسل بصل"، و"الطرطنجي"، و"عاشقة الحن"، و"الصيدة بلندن"، و"آن فولو"، و"سكة سفر".

وقدمت "أمل" العديد من المسلسلات التلفزيونية المميزة منها مسلسل "بنات الثانوية"، و"الجليب"، و"العضيد"، و"بين الماضي والحب"، و"خوات الدنيا"، و"يوميات صائم"، و"دارت الأيام"، و"دروب الشك"، و"الورثة"، و"ليلة عيد"، وغيرها من المسلسلات.

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