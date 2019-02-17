فيفي عبده: هكذا عاقبت زوجي.. وعمرو أديب يرد: "يا كايداهم"!

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده حالة من الجدل بسبب تصريحاتها في برنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة ام بي سي مصر.

وكشفت الفنانة المصرية خلال الحلقة عن حادثة شخصية في حياتها لم تتحدث عنها في أي وقت سابق، وقالت إنها في احد المرات اغضبها زوجها بكلمة مُعينة لم تتحملها لتطلب الطلاق وتتزوج من شخص آخر مدة سنة ونصف ثم تعود لزوجها كنوع من انواع العقاب.

وعلق أديب مُبديًا صدمته من الحادثة بـ "يا كيداهم"، قائلًا: "وجوزك رضي يرجع عادي"، لتجيبه عبده بانهما يحبان بعضهما البعض وان كل ما أرادته هو أن تُعاقبه ليس إلا، حتى وإن كانت الكلمة التي قالها مُجرد زلة لسان، فيجب أن لا يكررها وهي الطريقة الأمثل لمعاقبته.

واكدت عبده خلال الحلقة انها تُصاحب "الرجال" فقط لان السيدات مثل "الأفعى" لا يحبون أن تكون أي سيدة أفضل منهن لهذا هي تفضل الابتعاد عنهن.

واستطاعت حلقة الفنانة فيفي عبده في برنامج الحكاية ان تحقق نسبة مشاهدة عالية جدًا كما احتل اسم عبده قائمه الأكثر تداولًا بعد عرض الحلقة.

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