عرض أفلام عبر الإنترنت مع سينما عقيل

استمتعوا بتجربة سينمائية مميّزة في بيوتكم مجاناً. تشتهر سينما عقيل بتقديم أفلام الإندي، والأفلام الكلاسيكية من حول العالم، وقد تعاونت مع منصّة "موبي" للعرض، لتتيح لعشّاق السينما الاستمرار باستكشاف أروع الأفلام.



استمتعوا بثلاثة أشهر من الوصول المجاني لمجموعة من الأفلام مع 30 فيلماً متوافراً في كافة الأوقات. تتضمّن الأفلام المعروضة فيلم بوليوود "3 إيديوتس"، والفيلم الياباني الرومانسي "جورني تو ذا شور"، والفيلم السنغافوري "لو لو".

التاريخ 01 أبريل - 30 يونيو 2020 الفئة نمط حياة رسم الدخول تجربة مجانية لـ 90 يوماً الموقع الإلكتروني https://mubi.com/cinemaakil