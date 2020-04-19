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عرض أفلام عبر الإنترنت مع سينما عقيل

منشور 19 نيسان / أبريل 2020 - 07:22
عرض أفلام عبر الإنترنت مع سينما عقيل
عرض أفلام عبر الإنترنت مع سينما عقيل

استمتعوا بتجربة سينمائية مميّزة في بيوتكم مجاناً. تشتهر سينما عقيل بتقديم أفلام الإندي، والأفلام الكلاسيكية من حول العالم، وقد تعاونت مع منصّة "موبي" للعرض، لتتيح لعشّاق السينما الاستمرار باستكشاف أروع الأفلام.

استمتعوا بثلاثة أشهر من الوصول المجاني لمجموعة من الأفلام مع 30 فيلماً متوافراً في كافة الأوقات. تتضمّن الأفلام المعروضة فيلم بوليوود "3 إيديوتس"، والفيلم الياباني الرومانسي "جورني تو ذا شور"، والفيلم السنغافوري "لو لو".

 

 

التاريخ 01 أبريل - 30 يونيو 2020
الفئة نمط حياة
رسم الدخول تجربة مجانية لـ 90 يوماً
الموقع الإلكتروني https://mubi.com/cinemaakil

Via SyndiGate.info


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