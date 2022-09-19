عرض جنازة الملكة إليزابيث في السينما.. والفوشار ممنوع!

تدافع عشرات الآلاف لحضور جنازة الملكة إليزابيث ، وتجاوزت مدة انتظار أولئك ممن يودون إلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة في مقر البرلمان بالعاصمة البريطانية لندن لأكثر من 24 ساعة، لكن سيتاح لمحبي العائلة المالكة البريطانية مشاهدة جنازتها المهيبة من دور السينما والشاشات الضخمة المثبتة في الحدائق العامة.

عرض جنازة الملكة إليزابيث في السينما

قالت السلطات البريطانية يوم السبت إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض يوم الاثنين في حوالي 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، بينما ستقيم الحدائق والساحات والكاتدرائيات شاشات عرض للحدث الاحتفالي الضخم.

وقالت وزارة الثقافة في بيان إن خدمة الجنازة في كنيسة وستمنستر والمواكب ذات الصلة في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون من قبل شبكة BBC وATV وSkyNews.

ومن المتوقع أن يشارك رؤساء ووزراء وأفراد من العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم في جنازة الملكة التي توفيت في 8 سبتمبر عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

وأعلنت الحكومة يوم عطلة رسمية للجنازة، ويمكن أن تحظى بجمهور أكبر مما شوهد في الأحداث الكبرى الأخرى من التاريخ البريطاني الحديث، بما في ذلك جنازة الأميرة ديانا في عام 1997، وأولمبياد لندن 2012 وحفلات الزفاف الملكية.

الدخول مجاني

وقالت جمعية السينما في المملكة المتحدة يوم الخميس إن الدخول إلى عروض السينما مجاني، حيث أن العديد من العروض قد اكتملت بالفعل.

ممنوع الوجبات الخفيفة

وأشير أنه لن تتوافر الوجبات الخفيفة مثل الفوشار والنقانق والحلويات في دور السينما، في حين أزيلت جميع الأفلام الأخرى من جداولها المعتادة.