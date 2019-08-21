عرض كوميدي عائلي مجاني في عالم مدهش

يختتم عالم مدهش فعالياته في 24 أغسطس، ولكنه يستعدّ قبل ذلك لاستضافة العرض الكوميدي "ميلس الكوميديا"، بمُشاركة خمسة كوميديين محليين في 23 أغسطس.

يُحيي هذه الأمسية العائلية عبد الله القصاب، ومحمد علي موموس، وعبد الله علي، ووسام، ويوسف القط. يُعد كافة هؤلاء الكوميديين نجوماً، إذ يحمل كل منهم في جعبته العديد من النجاحات والأعمال التلفزيونية المُميّزة.

يبدأ العرض الساعة 8.30 مساءً، وستحصل أنت وعائلتك على الوقت الكافي لاكتشاف عالم مدهش قبل أن يغلق أبوابه لهذا الموسم. بانتظار الأطفال خمسة مناطق مليئة بالمغامرات تتضمّن "الكارتينغ"، وسيارات التصادم، وقفز البنجي، وألعاب الأركيد.

تعرّف على النجوم

انتشر اسم عبد الله القصّاب في أنحاء الإمارات، كما قدّم العديد من العروض في الجامعات، والفعاليات العامة، وأمام الفرق الحكومية وغيرها. يُعدّ عبدالله أيضاً من الوجوه المعروفة على التلفزيون سواء كضيف أو كمُقدّم، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية وحاز على جوائز عدّة.

اشتهر محمد علي موموس بمواهبه وأسلوبه الخاص الذي يجذب الجمهور، وشارك إلى جانب العديد من الأسماء المعروفة مثل أحمد أحمد من الولايات المتحدة الأميركية، وعلي السيّد من الإمارات، و"بابا سي جي" من الهند.

أما عبد الله علي، فهو كوميدي إماراتي انطلق في عالم الكوميديا من عمر الـ 17. تتناول عروضه موضوع النشأة في دبي التي تضمّ عدداً كبيراً من الجنسيات، وشارك مؤخّراً في مهرجان "وان أفريكا" الكوميدي مع العديد من الكوميديين العالميين.

وسام أب لأربعة أبناء، ويعمل نهاراً كمدير مقهى إلى جانب هوايته ككوميدي. شارك وسام في "كوميدي سنترال تقدّم كوميدي عالواقف" بالإضافة إلى أحدث عرضين لمهرجان "مونترو" الكوميدي.

بعد حصوله على شهادة في الهندسة المدنية، توجّه يوسف القط إلى مجال الكوميديا منذ عامين. وعلى الرّغم من الانتقادات التي طالته بسبب قراره هذا، إلا أن ذلك لم يردعه عن مواصلة شغفه والعمل جاهداً لصقل أسلوبه الكوميدي الخاص.

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