عرض "ميوزيك بنك" لموسيقى "البوب الكوري" في دبي

لمحبّي موسيقى "كي بوب" أو "البوب الكوري" موعدهم مع الأمسية المنتظرة التي يُحييها أشهر النجوم والفرق، مثل "توايس" و"بايكيون" و"مونستا أكس" و"سفنتين" و"جوس 2" في كوكا كولا أرينا في 21 مارس. احجزوا تذاكركم الآن لهذه الأمسية الموسيقية الرائعة عبر "جدول فعاليات دبي"، واستفيدوا من العرض الحصري قبل 48 ساعة من 18 إلى 19 مارس.

ضمن جولته العالمية يحيي البرنامج التلفزيوني الكوري الاستعراضي الشهير "ميوزيك بنك" حفلاً في دبي يترقّبه الجميع، يجمع أشهر النجوم والفرق لتردّدوا معهم أجمل الأغاني مثل "فوكوس أون مي" لـ "جوس 2" و"فولوو" لـ "مونستا أكس" و"دونت وانا كراي" للفرقة الاستعراضية "سفنتين" والتي حصدت 158 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، و"فيل سبيشال" للفرقة النسائية المميّزة "توايس".

تُقام هذه الأمسية في الليلة التالية للحفل الذي تحييه الفرق الكورية "NCT 127" و"RGP" و"LABOUM" و"Jum" و"Super Junior" في الموقع ذاته، لذا استعدّوا لعطلة أسبوعٍ حافلةٍ بالغناء والعروض الموسيقية الراقصة ذات المستوى العالميّ مع أبرز نجوم وفرق البوب الكوري.

سارعوا إلى الحصول على تذاكركم مسبقاً عبر "جدول فعاليات دبي"، وتابعونا للاطلاع على أحدث الأنشطة والفعاليات في دبي من خلال تحميل تطبيق جدول فعاليات دبي.