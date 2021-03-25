عروس تتعرض لانتقادات بعد تجاهلها لعريسها وانشغالها بوصلة رقص ودلع مع عمرو دياب! (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بمقطع فيديو ظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو يرقص مع عروس على أنغام أغنية "يا أجمل عيون" خلال إحيائه لحفل زفاف.

وأثار المقطع ضجة كبيرة، خاصة وأن العروس ظهرت وهي ترقص بدلع وانسجام مع عمرو دياب، وبدت وكأنها نست عريسها الذي من المفروض أن يكون فارس أحلامها الوحيد في ليلة الزفاف المنشودة، فانهالت التعليقات التي كان بعضها لاذعًا وبعضها الآخر ساخرًا.

فكتب أحدهم قائلًا: "الهضبة حاطط البرفيوم بتاعو وخطف العروسة"، في حين قال آخر: "بليز ما تفتن بين الأزواج بالعكس أنا نشوف أن العروس سعيدة بزواجها ومتحمسة وربي يباركلهم"، وقال آخر: "شو وضع العريس يا جماعة طمنونا عنه"، "شكله العريس هرب من الحفل بعد المنظر ده".

وكان بعض المتابعين من خلال التعليقات قد لفت نظر البعض إلى أنه من الطبيعي أن يرقص عمرو دياب مع العروس، خاصة وأنها تكون ابنة صديقه فمن المؤكد أنها بمثابة ابنته وعلى هذا الأساس ظهر هذا المشهد للجميع.

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