عروض الصّيف المُميّزة في "لا بيرل" دبي

يُعدّ عرض "لا بيرل" في الحبتور سيتي عملاً فنّياً مُذهلاً يجمع بين الأداء البدني والمؤثرات التقنيّة، وهو من إخراج "فرانكو دراغون" الذي قام بإخراج "لا ريف" في لاس فيغاس" و"دانسينغ ووتر" في "ماكاو". سواء كنت تزور دبي للمرة الأولى أو مقيماً فيها، ننصحك بمشاهدة عرض "لا بيرل" والاستفادة من العروض والباقات المُقدّمة خلال الصيف.

اشترِ التذاكر المُبكرة التي تتيح خصومات تصل إلى 70%، وبذلك، ستتمكّن من الحصول على التذاكر الفضية مقابل 199 درهم فقط. يمكنك أيضاً شراء باقة تتضمّن تذكرة لمشاهدة العرض مع عشاء أي من المطاعم المجاورة مثل "زوكو"، و"موديرو يوروبيان إيتري"، و"ريبز آند كرو"، و"نامو"، وذلك مقابل 248 درهم.

يمكنك أيضاً اصطحاب أطفالك لمشاهدة العرض من خلال الباقة العائليّة الشاملة، حيث ستحصل على التذاكر الذهبيّة مع علبة فشار ومرطّبات وحلويات لكل شخص مقابل 299 درهم. تبلغ قيمة بطاقة كبار الشخصيات 599 درهم، وتتيح لك الحصول على خدمة صف السيارات مجاناً والاستمتاع بإطلالة رائعة على العرض. يمكنك أيضاً دخول أي من مطاعم الحبتور سيتي بعد انتهاء العرض.

يشارك في عرض "لا بيرل" 65 فناناً موهوباً يقدّمون عروضاً مُميّزة على مسرح تمّ بناؤه خصّيصاً لهذا الغرض. يُستخدم في هذا المسرح قرابة الـ 2.7 مليون لتراً من المياه، ويمكن أن يتحوّل إلى مسرح جاف في أقلّ من دقيقة. أصبح عرض "لا بيرل" من أبرز العروض الترفيهيّة في دبي، لذا لا تفوّت الفرصة واحجز الآن.

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