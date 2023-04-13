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عضوة فرقة Blackpink "روزي" تتعاطى الكوكايين.. ووكالة YG تتوّعد (صورة)

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 13 نيسان / أبريل 2023 - 07:45
روزي
روزي

أثارت النجمة الكورية الشهيرة وعضوة فرقة Blackpink "روزي" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان تم اتهامها بتعاطي الكوكايين.

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تفاصيل اتهام النجمة الكوري روزي بتعاطي الكوكايين

وفي التفاصيل كشفت وكالة YG إن هناك عدة أشخاص قاموا بنشر شائعات حول تعاطي النجمة الكورية روزي الكوكايين حيث اعتمدوا في اتهامهم هذا على صورة نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وظهرت روزي في الصورة المتداولة  الى جانب مجموعة من الأصدقاء والنجوم الكوريون وهم يجلسون على طاولة في منزل أحد الأشخاص بينما كان على الطاولة أدوات غريبة ظنّ الكثير منهم بانها أدوات تعاطي الكوكايين.

وبناءً على هذه النظريات أثاروا شائعات حول تعاطي روزي للكوكايين مع أصدقائها واعتمدوا الصورة كدليل لهم.

Blackpink

وكالة YG تهدد وتتوعد كل من تداول الاتهامات

وبعد انتشار العديد من الشائعات حول روزي وتعاطيها الكوكايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصدرت وكالة YG الخاصة بالنجوم الكوريون بيان أكّدت فيه بأن هذه الشائعات لا صحة لها.

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كما هددت الوكالة بانها ستحاسب جميع الأشخاص الذين نشروا هذه الشائعات الكاذبة حول روزي وتعاطيها الكوكاييين كما انها ستقوم بمعاقبتهم بسبب هذا الأمر.

وتحظى الفنانة روزي بشعبية كبيرة حول العالم، وهي فنانة كورية من مواليد 1997 وتمتلك روزي الجنسية الأسترالية وتقيم في كوريا الجنوبية.

وفي شهر أبريل من عام 2019، كانت روزي آيدول الكيبوب التاسع الأكثر متابعة على موقع إنستغرام بعد وصول متابيعها إلى ما يقارب الـ  13 مليون.

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