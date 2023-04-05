أنباء عن اتهام مغني كوري باغتصاب زميله في الفرقة.. والجمهور يخمن هويته

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر محاكمة مغني كوري بعد أن وجّهت تُهمة صادمة له حول اغتصاب زميله السابق في الفرقة.

تفاصيل اتهام مغني كوري بـ اغتصاب زميله في الفرقة

أكّدت مصادر اعلامية كوريّة بأن المحكمة العُليا في كوريا الجنوبية بدأت محاكمة مغني كوري بتهمة اغتصاب زميله السابق والذي كان يعمل معه في نفس الفرقة الموسيقية.

ولم تكشف هذه المصادر عن أي تفاصيل أخرى حول الموضوع أو حتى اسم المُتّهم بشكل صريح وعلني، إلا أن هناك مصدر أكّد بأن المغني الكوري كان قد انفصل عن فرقته في وقت سابق وتركها خلال عام 2021.

الجمهور يتكهّن حول اسم المغني الكوري المتهم بقضية الاغتصاب

وفور انتشار هذا الخبر الصادم سارع الجمهور بتوقّع اسم المغني الكوري المتّهم حيث أجمعت جميع الآراء بأنه ربما يكون المغني الكوري المقصود هو جونغكوك خاصة وانه ترك فرقته عام 2021 وتوجّه نحو التجنيد العسكري.

في المقابل وبعد انتشار هذه الأخبار وتوجيه الاتهامات من قبل الجمهور بشكل مباشر إلى النجك جونغكوك ومهاجمته، التزم الأخير الصمت ولم يعلق، فيما تساءل عدد كبير عن هوية النجم الضحية.

فيما أشار الكثير من الجمهور ان مغادرة جونغوك الفرقة في عام 2021 لا يعني بالضرورة أبدًا أن يكون هو المتهم.

وكان النجم جونغكوك قد ترك الفرقة الكورية الشهيرة BTS خلال عام 2021 وذلك بعد أن توجّه نحو التجنيد العسكري في كوريا الجنوبية.