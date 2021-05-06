عفوية ماريتا الحلاني في حفل زفافها تشعل السوشيال ميديا.. لقطات من الحماس والرقص

تصدر حفل زفاف الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني والممثل اللبناني حسين مقدم في مسلسل عشرين عشرين مواقع التواصل الاجتماعي لعفوية الحفل وطرافته وبساطته.

أعجب المشاهدون بالأداء العفوي الذي جمع ماريتا الحلاني، التي جسَّدت دور "سعاد، وحسين المقدم، الذي أدى دور بلبل، حيث كان حفل الزفاف قريب إلى القلوب لبساطته وعفويته بعيدًا عن بهرجة حفلات المشاهير والشخصيات المهمة، حيث ارتدت العروس فستانًا أخضر بدل الأبيض ووضعت مستحضرات تجميل فاقعة.

وشاركت الحلاني عبر حسابها على موقع "إنستغرام" فيديو لحفل الزفاف وعلَّقت "آه يا سعاد" ، وهي الأغنية التي أداها المغني اللبناني وديع الشيخ في حفل الزفاف.

وأشاد الكثيرون بأداء ماريتا، فكتبت إحداهن: " هيدا مسلسل 2020 بالعكس دورها حلو ومنهنه">

وعلَّقت أخرى: " جميلة جسم و طول وجه تاخذ العقل حتى التمثيل اتوقع لها مستقبل قوي".

في حين كتبت إحداهن: " يا عفو الله يا سعاد، شو هيدا !! ولا اهضم".

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول النقيب "سما"وهي نقيب في الجيش وتتكلف بمهمة وهي القبض علي رجل يدعي صافي، ويعتبر هذا الرجل هو إحدي رجال العصابات. وتُعد قصته مثيرة للجدل حيث تتشابك فيها الاحداث، وتسلط الضوء حول قضايا الجرائم والعنف.