عقد قران شيري عادل و طارق صبري في حفل عائلي بسيط

عقد الفنان طارق صبري قرانه على الفنانة شيري عادل في حفل بسيط بحضور أفراد العائلتين، لينتهي الجدل الذي تردد مؤخرا حول ظهورهما سوياً في أكثر من مناسبة.

و كانت حالة من الجدل قد سيطرت على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية بعد انباء ارتباط الفنان طارق صبري بالفنانة شيري عادل. وجرى تداول العديد من الأخبار تفيد ارتباطهما بشكل رسمي استعدادا للزواج، بعد ظهورهما سويا في أكثر من مكان عام، كان أخرها حضورهما عرض مسرحية (زقاق المدق) للنجمة دنيا عبد العزيز.

ولم يكن ظهورهما سويا فى مسرحية (زقاق المدق) هو الأول بل ظهر الثنائي منذ أيام في دبي أثناء حضورهما احتفالية فنية هناك.

يذكر ان الفنانة كانت متزوجة من الداعية الإسلامة معز مسعود و بعد خلافات بينهما، قرر الثنائي الانفصال فى هدوء.