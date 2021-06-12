عقد قران محمد فراج و بسنت شوقي بحضور كوكبة من النجوم

احتفل الفنان محمد فراج بزفافه على الفنانة بسنت شوقي. وأقيم حفل الزفاف في القاهرة، وحضره عدد من الفنانين منهم منى زكي وأحمد حلمي ويوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وغيرهم من النجوم.

ووصل الثنائي إلى مكان الاحتفال على أنغام أغنية (حاجة غريبة) لعيديا للأذهان مشهد من فيلم (معبودة الجماهير) لعبد الحليم حافظ وشادية.وظهر الفنان محمد فراج مرتديا بدلة كلاسيكية، وعروسته بسنت شوقى فستانًا باللون الأبيض.

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبا وقت تعارفهما على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك في لوكيشن تصوير مسلسل (تحت السيطرة)، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهروا سويا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى تحديدا في الدورة الثالثة، والتي أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما في الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج في تصوير عدد من الأعمال التي حققت نجاحا وأخرهم مسلسل (لعبة نيوتن) الذى عرض في شهر رمضان المنقضي.