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عقيل الرئيسي: والدة فرح الهادي سبب عدم إنجاب

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 05:12
عقيل الرئيسي وفرح الهادي
عقيل الرئيسي وفرح الهادي

ما يزال مشهور السوشال ميديا الكويتي عقيل الرئيسي مستمرًا بكشف المستور وفضح حماته، والدة فرح الهادي، في كتاباته الأخيرة التي يدعي فيها أنها قصص خيالية لا تمت للواقع بصلة.

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عقيل الرئيسي يفضح والدة فرح الهادي

وفي تغريدة أخيرة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، كشف عقيل أن والدة زوجته الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي فرحت بعدما علمت بخبر رغبتهما في الانفصال، وشجعت ابنتها على ذلك دون محاولة لإصلاح علاقتهما، ثم اتجهت بعدها لشراء بيت خاص والعديد من الحاجيات على حساب فرح.

عقيل الرئيسي

والدة فرح الهادي سبب عدم إنجابها

ولفت إلى أن والدة فرح كانت السبب في عدم إنجابها إلى الآن، فقد تعرضت للإجهاض سابقًا ولم تحمل بعدها أبدًا.

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وكتب عقيل في تغريدته: "عندما  كان الملك والملكه يريدون الانفصال الام قالت الانفصال افضل والحمدلله انهم لم يرزقو بأطفال لم تحاول ان تصلح ولا ان تتحدث للملك وذهبت للبحث عن بيت لابنتها وللتبضع على حساب ابنتها وكأن شيئًا لم يحدث ولا تعلمون ان احد اسباب عدم انجاب الابنه من الام".

كلمات دالة:عقيل الرئيسي

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