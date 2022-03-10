علاء زلزلي يطلب الرجوع لطليقته على الهواء مباشرة.. وهكذا ردها!

أطلَّ الفنان اللبناني علاء زلزلي ضيفًا في برنامج"تعا ننسى" مع الإعلامي اللبناني طوني بارود، وكان هذا البرنامج بمثابة خطوة جريئة لإعادة شمله بطليقته الإعلامية السورية رنيم مخلوف الذي انفصل عنها قبل عامين.

أشعل علاء زلزلي مواقع التواصل الاجتماعي بطلب الرجوع إلى زوجته على الهواء مباشرة، فخلال اللقاء كشف عن أسباب انفصاله عنها بعد زواج دام لأكثر من 14 عامًا تكلل بإنجاب ثلاثة أطفال.

وخلال اللقاء، استضاف طوني بارود الإعلامية عبر مداخلة هاتفية، وسألها عما أذا ما كانت هي من طلبت الطلاق أم علاء لتجيب أن قرارهما كان مشتركًا، وأعربت عن حبها واحترامها لطليقها،وأكَّدت أنهما صديقين مقربين رغم الطلاق.

وسألها طوني حول إذا ما كانت ما تزال تكن مشاعر الحب والاشتياق للعائلة، لتؤكد رغبتها بذلك، حينها يلتفت طوني إلى علاء، قائلًا: "بده يطلب منك شي علاء زلزلي من برنامج تعا ننسى من كل قلبه من علاء لرنيم".

علاء زلزلي يطلب العودة لزوجته

بدا واضحًا التوتر والارتباك على علاء محاولًا استجماع قوته وترتيب كلمات مناسبة لزوجته، قائلًا عبر الهواء مباشرة: "كل الكلام الحلو بينقال لرنيم، وهي كتير مكانتها بالنسبة لي كثير غالية بدك نرجع عالبيت اللي بيتزيّن دايماً فيكي".

وجاء جواب رنيم بالقبول، قائلة: "نعم، طبعاً البيت بيتزيّن فيك".



علاء زلزلي يغني لزوجته رنيم مخلوف



وطلب من علاء قول كلمة "بحبك" لزوجته على الهواء مباشرة، إلَّا أنه قرر الغناء لها وتقديم أغنيته الرومانسية "يا مين يقلها".

