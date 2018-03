أسما شريف منير تعلن انفصالها عن محمود حجازي والأخير ينفي الخبر!

محمود حجازي واسما شريف منير

مازالت حقيقة وضع العلاقة بين اسما ابنة الفنان منير شريف والفنان محمود حجازي غير واضحة المعالم، وغير مفهومة ومحددة، فبعد انتشار أنباء عن انفصالهما منذ فترة بسبب بعض الكلمات التي كتبتها اسما وكتبها والدها الفنان شريف منير.

عادت أسما وتوجهت بزيارة لكواليس مسلسل "ابو العروسة" والذي يشارك فيه محمود حجازي بشخصية طارق، لتؤكد أنهما لم ينفصلا بسبب تواجدها في الكواليس.

إلا ان أسما عادت وكتبت مؤخرًا تغريدة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها " Single mom all over again محصلش نصيب، الحمد الله ، له حكمة في كل شيء , بس عمري ما هتعقد برضة، كلي أمل..".

Single mom all over again

محصلش نصيب، الحمد الله ، له حكمة في كل شيء , بس عمري ما هتعقد برضة، كلي أمل.. March 19, 2018

طيب الموضوع اتقال فيه كلام كتير و انا بعترف إني سبب اللخبطة دي، الرجالة مبتعملش الحاجات اللي احنا كستات بنعملها، اللي هو أزعل انزل post القح بيه عليه قال يعني مش ليه و كل الرجالة بتكره الحركة دي و انا بس دلوقتي... https://t.co/6rWyalX9L8 — Asma Sherif Moneer (@Asoomie) March 20, 2018

وفي حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك كتبت منشور طويل شرحت فيه أنه لا يوجد نصيب وأنهما انفصلا، إلا انها حذفت المنشور بعد ذلك.

وبدوره وخلال استضافته في قناة dmc بعد انتهاء مسلسله "ابو العروسة" والذي حقق نجاح جماهيري كبير، وعندما توجهت المذيعة له بالسؤال عن انفصاله عن اسما شريف منير، أكد حجازي أنه لم ينفصل عنها وأنهما سويًا وأن الأمر مجرد اشاعات، فيما اكدت سوسن بدر إحدى أبطال المسلسل، أن الأمر مجرد شائعات وأن أسما تواجدت معهم في كواليس المسلسل.

وبين إعلان أسما ونفي حجازي ييبقى خبر الانفصال شائك ومعقد إلا أن الحقيقة الوحيدة ان أسما شريف منير قامت بحذف جميع الصور التي تجمعها بمحمود حجازي عبر حسابها في الانستغرام والفيسبوك.