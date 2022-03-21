علا الفارس تحتفل بيوم الأم.. وتنشر صورة تجمعها بوالدتها من حفل زفافها

احتفلت الإعلامية الأردنية علا الفارس بيوم الأم، وانتهزت الفرصة للتعبير عن حبها ومدى عرفانها لوالدتها.

شاركت علا الفارس متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تجمعها بوالدتها من حفل زفافها الذي أقيم قبل عدة أشهر، حيث تظهر وهي تقبل يد والدتها التي بدا عليها التأثر.

ظهرت علا الفارس بفستان زفافها الأبيض الكلاسيكي المصنوع من قماش الساتان، بينما تزيَّنت بطرحة بيضاء وقطعة اكسسوار للرأس مُزيَّنة بالكريستال، ولفت عنقها بعقد من اللؤلؤ يتوسطه حجر كريم باللون النيلي. بينما تألَّقت والدتها بفستان أنيق باللون الأرجواني المُزيَّن بالترتر البرَّاق، واعتمدت تسريحة كلاسيكية أنيقة.

وعلَّقت الفارس على الصورة: "كل عام وانت أعظم أم … وحدها "أمي " التي أفخر وأفاخر بها الدنيا.. الحب غير المشروط.. العطاء غير المحدود.. وحدها امي الصديقة ويد العون والسند ومن جعلتني ما انا عليه اليوم .. شكرا ماما بحبك قد الدنيا.. وكل عام وكل ام بالف خير".