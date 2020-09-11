على خبر وفاته يعلق جمال سليمان: (حزنت لهذا الرحيل المبكر!)

استنكر الفنان جمال سليمان شائعات وفاته التى انتشرت خلال الساعات الماضية، وعلق عبر صفحته بموقع (فيسبوك) قائلا: (سمعت للتو خبر وفاتي و حزنت لهذا الرحيل المبكر فما زال عندي أشياء احب أن اقوم بها و واجبات يجب أن أفي بها، على كل ستبقى الإعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات)، حسب موقع صدى البلد.

و تابع:(على كل فكما أن السوشيال ميديا مليئة بالأشخاص الرائعين، الذين يشاركون كل جميل، هناك أشخاص قبيحون يريدون أن ينشروا قبحهم. أنا بخير وصحة والحمد لله، وأتمنى الخير والصحة والسعادة للجميع. مع محبتي).

و فنيا، يعود الفنان جمال سليمان إلى الدراما المصرية بعد غياب استمر لفترة طويلة؛ وذلك من خلال مسلسل (المخملي) والذى يقوم بكتابته المؤلف محمد ناير واخراج روؤف عبد العزيز.