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على غير العادة :منة فضالي تمتنع عن الاحتفال بعيد ميلادها لهذا السبب

سهير العابد

سهير العابد

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:22
منة فضالي
منة فضالي

كشفت الفنانة منة فضالي أنها لم تستطع الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام كما اعتادت كل سنة، بسبب إصابة في قدمها.

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وكتبت منة فضالي عبر حسابها على (فيسبوك) موجهة الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها موضحة أنها تعرضت لإصابة في قدمها منعتها من الاحتفال.

وكتبت منة فضالي: (حبيت أشكر كل الناس اللي افتكرت عيد ميلادي زملائي وجمهوري أشكركم، أنا محتفلتش لأن رجلي مصابة وفي البيت للراحة. أما بالنسبة للتورتة لكل اللي سألوني معلش السنة اللي جاية لو لينا عمر شكرا جدا للجميع).

على جانب آخر، تشارك منة فضالي في فيلم (مغامرات كوكو) بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، محمد أسامة (أوس أوس) ، نانسي صلاح، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، و إخراج إسماعيل فاروق.

كلمات دالة:منة فضالي

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