علي غزلان وفرح شعبان يحتفلان بزفافهما مجددًا على الطريقة المالديفية

ما تزال الاحتفالات مستمرة بالنسبة لليوتيوبر المصري علي غزلان وزوجته ملكة جمال مصر فرح شعبان، فرغم إقامتهما حفل زفاف ضخم حضره الأصدقاء والمقربين ومشاهير السوشيال ميديا؛ إلَّا أنهما قررا الاحتفال من جديد بطريقة مختلفة.

توجه علي غزلان وزوجته إلى المالديف لقضاء شهر عسلهما، وفضلًا عن الاستمتاع بالأجواء الشاطئية فحسب، قررا إقامة حفل زفاف ثانٍ لهما مستوحى من طابع تلك البلاد، فارتدت فرح فستان أحمر أسفله تنورة مخططة باللونين الأسود والأبيض، في حين تزيَّن باكسسوارات ذهبية.

من جهة أخرى، ارتدى غزلان قميص أبيض نسَقه بتنورة مشابهة، ولفَّ رأسه بوشاح أبيض على شكل قبعة.

وشارك غزلان متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" سلسلة صور توثِّق لحظات حفل زفافه الذي ضم عازفين وراقصات، ورجل يتلو عليهم عقد الزواج الذي وقعاه بسعادة، وأرفق الصور بتعليق: "بيقولوا ان كل انسان ليه حظ من اسمه .. وعشان مراتي اسمها فرح حسيت انها متستاهلش فرح واحد.. عشان كده عملنا فرح كمان في المالديف".

يذكر أن الثنائي احتفلا بحفل زفافهما الفاخر قبل أسبوع في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل بحضور الأصدقاء والمقربين ومجموعة من صناع المحتوى واليوتيوبر.



فستان زفاف فرح شعبان



لفتت فرح الأنظار إلى إطلالتها العرائسية البيضاء المرصعة بالألماس من توقيع مصممة الأزياء المصرية سماح مهران، وجاء مُزيَّنًا بالتطريزات الأنيقة وفصوص الألماس البرَّاقة، وأكملته بإكسسوار للرأس وطرحة بيضاء من الشيفون وأقراط طويلة مرصعة.

