فرح شعبان مرصعة بالألماس في حفل زفافها.. وعلي غزلان يتألق بالأبيض

أخيرًا وبعد طول الانتظار، احتفل اليوتيوبر المصري علي غزلان وملكة جمال مصر فرح شعبان بحفل زفافهما الفاخر يوم أمس الأحد في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل بحضور الأصدقاء والمقربين ومجموعة من صناع المحتوى واليوتيوبر.

وبعيدًا عن ديكورات الحفل الفاخر والزينة المبهرجة والأشجار البيضاء المنتشرة في المكان بأكمله والمجسمات التي بدت كجبال ثلجية والتي اتخذت طابع أعياد الميلاد، فقد لفتت فرح شعبان الأنظار لإطلالتها العرائسية البيضاء المرصعة بالألماس.

ارتدت فرح فستانًا أبيضًا من توقيع مصممة الأزياء المصرية سماح مهران جاء مُزيَّنًا بالتطريزات الأنيقة وفصوص الألماس البرَّاقة، وأكملته بإكسسوار للرأس وطرحة بيضاء من الشيفون وأقراط طويلة مرصعة.

ونشر علي غزلان مقطع فيديو لإطلالة زوجته بينما الجميع مشغول في تصويرها، بينما هو يقف جانبًا دون أن يكترث لوجوده أحد أو ينتبه لبدلته البيضاء الأنيقة.

وشاركت فرح صورة لها بإطلالتها الملوكية ممسكة بيد زوجها عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "حبيب الروح والعمر".

ومن جهته نشر علي ذات الصورة، وأرفقها بتعليق: "مراتي".



