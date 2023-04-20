عماد فراجين يروي تفاصيل وفاة شقيقته..ويكشف عن أجره في الإعلانات

تطرق الفنان الفلسطيني عماد فراجين للعديد من المواضيع خلال حلوله ضيفًا في برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني، متصدرًا محرك البحث "غوغل".

عماد فراجين ووفاة شقيقته

في اللقاء، كشف فراجين عن الذكرى الأليمة التي لا يستطيع محوها من ذاكرة طفولته، لافتًا إلى أن وفاة شقيقته سوزي بعمر الـ13 عامًا كان لها وقع كبير على حياته، إذ فارقت الحياة بعد انهيار مبنى من الطين في مخيم عين السلطان بفلسطين، فرغم جلوسها إلى جانب جدتها وخالتها وتوسطها إياهما، إلَّا أنها الوحيدة التي غادرت الحياة.

وتطرق فراجين للحديث عن طفولته وحبه للسينما، إذ عمل في بيع الجرائد والحسبة (سوق الخضار) لتوفير سعر تذاكر السينما لمشاهدة الأفلام الأجنبية والهندية والعربية، وبسبب خوفه من الظلام كان يطلب من والده مرافقته كل يوم جمعة، حيث كان يجلس معه لمدة 4 ساعات على مضض.

عماد فراجين أول أجر تقاضاه

وحول أول أجر تقاضاه، كشف أنه حصل على 1000 شيكل أي ما يعادل 280 دولار أمريكي عن أول شارك به، إذ قال ساخرًا: "يخلف عليهم دفعولي المواصلات".

وكشف أنه يتقاضى في الإعلانات بين 3 إلى 9 آلاف دولار، موضحًا أن الإعلانات لا تأتيه بشكل كبير وليس يوميًا كما يعتقده البعض.

عماد فراجين ودور يتمنى تجسيده

وتطرق للحديث حول سبب ممانعته المشاركة في فيلم طلب منه تقديم دور إرهابي في العراق، إذ أوضح أن السبب الرئيسي لرفضه هو ربط كلمة "الله أكبر" في كل عمل إجرامي، مشددًا على عدم ندمه من هذا القرار.

أما عن الدور الذي يتمنى تجسيده، تمنى تجسيد دور رسام الكريكاتير الفلسطيني المشهور ناجي العلي، فهو بنظره يمتع بخليط استثنائي يمزج بين البساطة والإبداع.

