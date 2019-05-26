وطن ع وتر وعماد فراجين المفضل لدى الأردنيين رغم المطالبات بإيقاف عرضه!

للسنة الثالثة على التوالي، يطل الفنّان الكوميدي عماد فراجين بمسلسله السياسي الساخر "وطن ع وتر"، والذي تعرض منذ بداية عرضه خلال شهر رمضان المبارك لحملة هجوم شرسة من قبل بعض الجهات الصحفية والإعلامية في الأردن بسبب محتواه الذي اعتبروه دعوة لتشويه صورة العادات والتقاليد في المجتمع الأردني، إلى جانب الألفاظ السوقية للممثلين.

وعلى الرغم من تسليط الضوء على "وطن ع وتر"، ودعوة البعض إلى مقاطعة مشاهدته بسبب "الوقاحة" على حد تعبيرهم الموجودة في الكوميديا التي يقدمها هذا العمل، إلّا أن عماد فراجين استطاع أن يكسب قلوب الأردنيين بخفة ظله وطرافته المعتادة، وحاز على مئات بل ملايين المشاهدات ولا زالت حلقاته مستمرة حتى هذه اللحظة، والأهم من ذلك أن عدد كبير من المتابعين اعتبر أن المسلسل قريب من الواقع لذلك هو ناجح ولديه شعبية في الأردن.

وطن ع وتر من بطولة الفنان عماد فراجين، منال عوض، محمد الطيطي، وغيرهم، ويبث بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك على قناة رؤيا الأردنية عقب آذان المغرب بحسب التوقيت المحلي للمملكة الأردنية الهاشمية.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: