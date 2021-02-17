عمرو أديب يتعرض لحادث سير.. وفيديو متداول من قلب الحادث!

تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب إلى حادث سير مؤسف أدى إلى إصابته بعد أن تدمر الجانب الأمامي من سيارته بالكامل.

ويتواجد عمرو الآن في منزله بعد أن كان قد خضع لفحوصات شاملة أكدت أنه بصحة جيدة ولا يلزمه سوى فترة راحة بسيطة.

وفي تفاصيل الحادث أن مُقدمة سيارة أديب اصطدمت بسيارة نقل مُحملة باسطوانات الغاز، وعلى إثر ذلك تم نقبه للمُستشفى وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل أسطوانات الغاز.

#عاجل: إصابة الإعلامي «#عمرو_أديب» في حادث سير بسيارته بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى المستشفى، حسب صحف محلية pic.twitter.com/Nx0loWyxRe — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 16, 2021

وتمنى الجمهور والمشاهير بدورهم الشفاء للإعلامي ضمن تعليقات مختلفة كان من بينها من هاجمه أيضاً وسخروا منه ومن بينهم "طرق بلا صاحب .. وغياب امنى .. واستهتار بالارواح والانفس .. وعدم التقيد والالتزام بضوابط السير على الطرق".

وتابع آخر "كمية الناس الشمتانين و اللى عمالين يتمنوله الموت دى بجد مرعبة انتو ايه المرض ده احا"؟!!.. وكان هناك تعليق آخر "ربنا لا يهونها عليه ولا يرحمه هالقذر رقص ع جثمان الشهداء برابعة والنهضة وخوّن الثوار من كل مكان، وشيطن الإخوان في كل المناسبات، شرّع التطبيع، أهان الفلسطيين في قضية رفح... وعمايله لا تنتهي ..الله ينتقم منه أشد انتقام بساعة الفجر هذه". وتابع آخر "انا مبحبش عمرو اديب وعارفه انه مطبلاتي بس مش طبيعي ان حد يشمت ف الموت او المرض ممكن تدعيله ربنا يقومه منها وربنا يهديه بعدين انتو مش ربنا عشان تحاسبو الناس فلوس الرنج روفر حرام ولا حلال حاجه متخصكش".

بعيدا عن إن كلنا معرضين للأمور دي وبنطلب ستر ربنا وحفظه، لكن مش المفروض نسمح لأي ابن تيت شبعان يقول للجعان استحمل https://t.co/8g2NQSI8iQ — هبلستان (@HennaSafy) February 17, 2021

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