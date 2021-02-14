ديانا حداد إلى المستشفى بوضع طارئ.. وأول صُورة من غرفة العمليات!

شارك الحساب الرسمي للفنانة اللبنانية ديانا حداد صُورة جديدة لها من داخل غرفة العمليات وهي تحت العلاج بعد نقلها بوضع طارئ.

الصورة التي تم مشاركتها تبين أن شقيقة ديانا هي التي تدير الحساب، وقد أرفقت الصورة تعليق جاء فيه "اختي ديانا عملت عملية صغيرة بالمعدة وحبيت اطمن جمهورها بالوطن العربي انها ان شاء الله رح تكون بخير وعافية"!

وتمنى الجمهور بدوره الشفاء للفنانة بين تعليقات مختلفة من بينها "سلاااااامتها ألف سلامة حبيبتي ما تشوف شر إن شاء الله"..وكان هنالك تعليق "ما تشوفين شر وحمدالله عالسلامه"..وتابع أحدهم "الف سلامه عليچ الغاليه ام صوفي ماتشوفين شر ان شاء الله تقومين بلسلامه".

من جهة أخرى، كانت حداد قد نشرت صورة لها بدون مكياج ظهرت فيها بشكل مختلف وشبهها الجمهور بهذه الصورة بشكل خاص بالفنانة اللبنانية رانيا سلوان والتي تؤدي دور داليا خالة ثريا "كارمن بصيبص" في مسلسل عروس بيروت والذي يعرض منه حاليًا الموسم الثاني.

وعلق الكثيرون أن عمليات التجميل غيرت من ملامح ديانا وجعلها تظهر بشكل مختلف، فيما قال آخرون أنها من النجمات القليلات اللواتي لم يبالغن في عمليات التجميل وأنها ما زالت تملك نفس الملامح، وجمالها طبيعي.

وعلى الصعيد الشخصي تزوجت ديانا من المخرج الإماراتي سهيل العبدول في أواخر 1995 حيث كانت ديانا في التاسعة عشر من عمرها. وأنجبت ديانا طفلتها الأولى صوفي في يوليو 1996 وانجبت ابنتها اللثانية ميرا في نوفمبر 2007 الا انها انفصلت عن زوجها سهيل العبدول في عام 2009.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أشعلت الصحافة العربية عام 2000 حين أعلنت عبر أحدي المجلات انها اعتنقت الإسلام، وفي نفس السياق رفضت ديانا الظهور الإعلامي لأكثر من عامين بعد هذا التصريح واكتفت بإحياء الحفلات. وعندما عادت للظهور في بعض البرامج رفضت ان يتم سؤالها عن قرارها وسبب ترك الدين المسيحي واعتنق الدين الإسلامي، إلي عام 2012 حين ظهرت ديانا في حلقة خاصة مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي عبر شاشة قناة نايل المصرية، وتكلمت بشكل مختصر عن سبب دخولها الإسلام وقالت إن القرار كان عن قناعة تامة وانها سعيدة بذلك.

لكن بعد مرور سنوات من ذلك اللقاء عادت قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام من جديد بعد نشر مجلة الجرس صور لديانا داخل أحدي الكنائس بلبنان بذلك اشتعلت الأقلام من جديد عن عودة ديانا للمسيحية وترك الإسلام، وكانت تلك الصور المنشورة لديانا هي من جنازة والدها جوزيف. ولم يتأخر رد ديانا عن تلك الأخبار لتنشر صورة خلال شهر رمضان المبارك عام 2016 وهي بالحجاب امام الكعبة وهي تقوم بمناسك العمرة، وفي رمضان 2017 تكلمت ديانا اخيرا بالتفاصيل عن سبب دخولها الإسلام وذلك من خلال برنامج مجموعة إنسان مع الإعلامي السعودي علي العلياني عبر شاشة mbc1 وقالت ان الدخول للإسلام كان عن قناعة وانها تحترم جميع الأديان السماوية.

وكشفت ان والدتها كانت مسلمة وكانت تتعلم منها الايات القرانية وكانت تعرف منها عن طقوس الدين الإسلامي وبعد وفاة امها قررت ان تدخل الدين الإسلامي وقالت انها الآن مسلمة وانها سعيدة بذلك وانها تقوم بمناسك العمرة والحج وبالصيام وقرأت القران الكريم وتقوم بجميع الطقوس الإسلامية وختمت كلامها بأن الدين بين العبد وربه .

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