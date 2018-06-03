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أول ظهور لعمرو دياب مع عائلته بعد شائعة الإنفصال مع زوجته..وصورته مع دينا الشربيني تثير الجدل

أول ظهور لعمرو دياب مع عائلته بعد شائعة الإنفصال مع زوجته..وصورته مع دينا الشربيني تثير الجدل
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