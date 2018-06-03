أول ظهور لعمرو دياب مع عائلته بعد شائعة الإنفصال مع زوجته..وصورته مع دينا الشربيني تثير الجدل

عمرو دياب مع عائلته

شاركت جانا ابنة النجم عمرو دياب متابعيها على إنستغرام صور حفل تخرج شقيقها عبدالله وشقيقتها كنزي في لندن، والتي حضرها والدها عمرو دياب مع والدتهما زينة عاشور في أول لقاء يجمعهما بعد قصة زواج عمرو دياب من دينا الشربيني.

وعلقت جانا على الصور بطرافة: "الآن سأحصل على غرفتي الخاصة وسآخذ غرفتك يا عبدالله، أحبكما ومبروك تخرجكما، وعدم الفشل في أي سنة مثلي"

وعبر أبناء عمرو دياب عن سعادتهم الكبيرة بهذه المناسبة التي استطاعت ان تجمع والدهم مع والدتهم زينة عاشور بعد مرور فترة طويلة دون لقاء بعد قصة زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، والتي تسببت في ابتعاد والدهم عن الأسرة في لندن لفترات طويلة، بالإضافة للشائعات القوية التي طاردت أفراد العائلة بسبب هذا الأمر.

ولاقت الصور إعجاب الجمهور بسبب اجتماع العائلة بالكامل مرة أخرى، ولكن بقيت الحيرة والأسئلة حول عودة عمرو دياب إلى زوجته والتي لم يحسم الطرفين حقيقتها في ظل تجاهلهما لكل ما يثار حولهما.

وفي الوقت عينه، إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للنجم المصري مع الشربيني وابنته الكبرى نور، والتي بدت في غاية السعادة بينهما.

وإنقسمت تعليقات الجمهور بين من اعتبر أنها صورة قديمة وقد تكون مركبة، بينما أكد العديد منهم أنها إحتفلت مع النجم المصري بميلاد ابنته نور في لندن، ما أثار ضجة كبيرة بين الناس.

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